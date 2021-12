Empreendedorismo feminino: um sonho maior que a realidade pessoal

Quando o assunto é empreendedorismo feminino, muito se fala sobre o fato de que as mulheres decidem começar seus próprios negócios movidas pela necessidade e não apenas pelo espírito empreendedor. Com um discurso que já virou clichê, as conquistas femininas no mercado de trabalho, invariavelmente, ainda vêm seguidas por justificativas como “elas empreendem por falta de opção”, “porque ganham menos que os homens” ou “porque é sempre mais difícil para elas se recolocar, principalmente depois que são mães”.

Mesmo que tudo isso ainda faça parte da realidade feminina no mundo dos negócios, se limitar apenas a esse discurso está ficando demodê. Mesmo em um país culturalmente machista como o Brasil. O que se percebe, cada vez mais, é que, apesar da necessidade de sustentar sozinhas ou contribuírem com as despesas da casa, um número cada vez maior de mulheres toma a decisão de empreender por algo maior do que sua realidade pessoal.

Movidas por uma consciência coletiva, muitas estão abrindo suas próprias empresas como parte de um movimento de luta por uma sociedade melhor, na qual, acima de tudo, outras mulheres também se sintam valorizadas e empoderadas. Não se trata mais de uma decisão baseada em “uma única opção”, mas de uma “missão” -: elas querem ser bem sucedidas, ganhar seu próprio dinheiro e independência financeira, SIM, mas querem também, com isso, inspirar e ajudar outras mulheres a seguirem pelo mesmo caminho.

Hoje, o Brasil soma mais de 30 milhões de mulheres empreendedoras, segundo dados do Global Entrepreneurship Monitor. Esse total corresponde a quase metade do mercado empreendedor (48,7%) e, de acordo com levantamento da Rede Mulher Empreendedora, cresceu 40% só em 2020.

E tal realidade tem sido acompanhada pelo crescimento no número de negócios baseados na tecnologia e inovação fundados por mulheres e que oferecem produtos e serviços voltados especialmente para o público feminino. Atualmente, as empreendedoras já contam até mesmo com plataformas pensadas exclusivamente para elas gerirem a parte financeira de seus negócios de forma prática e completa: basta enviar uma foto do extrato de receitas e despesas via WhatsApp para contar com diversos serviços online, como controle de fluxo de caixa e de orçamento, agendamento de contas a pagar e demonstração de resultados do exercício.

Aos poucos, a falta de incentivo ao empreendedorismo feminino começa a ser substituída por um número crescente de investidores que apostam em empresas criadas por mulheres porque entendem que, quando uma empreendedora abre um negócio, ela se preocupa também com o entorno. E os benefícios são colhidos não só por ela, como pela sociedade em geral.

Começar uma empresa, sem dúvida, é algo desafiador. No começo, é preciso cuidar de atividades diversas, que vão desde o planejamento até o atendimento, e estar disponível praticamente em tempo integral. E quando falamos de mulheres empreendedoras, há ainda outros problemas, como dar conta de uma jornada múltipla. Mas, ao aceitarem esse desafio, as mulheres têm provado sua capacidade e seu valor, transformando sonhos em negócios de sucesso, que superam as empresas criadas por homens até em quesitos como lucratividade.

Se isso nasce de um movimento pelo coletivo feminino ou da necessidade individual de uma mulher, o fato é que devemos nos orgulhar – E MUITO – destas conquistas.

*Andrezza Rodrigues é fundadora e CEO da HerMoney, plataforma de gestão financeira via Whatsapp voltada para mulheres empreendedoras