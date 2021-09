Empreendedores e PMEs na mira do setor financeiro

O perfil empreendedor do brasileiro já é conhecido, e vem sendo relevante para a economia do País há décadas. A pandemia acelerou este processo – alavancando o chamado empreendedorismo por necessidade. O movimento soma-se ao dos empreendedores por oportunidade, que também já é forte entre os brasileiros. Dados do Serasa mostram que, em 2020, houve a maior movimentação de abertura de novas empresas desde 2011 – com 3,3 empresas abertas em apenas um ano. Dentre elas, 79% são de microempreendedores individuais (MEIs).

Os bancos digitais e plataformas financeiras reforçam seu interesse em investir no segmento. Quando se olha para o empreendedor como um todo, não adianta atender somente ao lado pessoal. É preciso garantir uma solução digital completa e que também atenda suas necessidades empresariais. Tornar-se verdadeiramente digital e completo para o segmento de empreendedores será a próxima onda do mercado financeiro brasileiro. Quem não investir fortemente nesse caminho estará fora do jogo, principalmente na retomada da economia no “mundo pós-covid”.

São três os grandes movimentos no mercado financeiro que irão determinar os próximos passos no sentido de atrair este público. O primeiro é a digitalização do atendimento bancário. Após uma ampla movimentação dos bancos e fintechs para digitalização em massa focada nos consumidores pessoas físicas, evolução da tecnologia e a nova regulamentação coordenada pelo Bacen, chegou a vez dos pequenos empresários. Esta audiência já começa a usufruir de novas experiências financeiras mais simples, digitais e baratas.

O segundo movimento é uma nova regulamentação e construção de uma infraestrutura compartilhada de gestão e processamento de operações de desconto de recebíveis garantidos por vendas realizadas via cartões de crédito e débito – o que não é algo novo no mercado. O que está mudando é a forma como essas operações serão realizadas. Não é algo trivial, considerando que 48% do consumo das famílias passa pelos sistemas brasileiros de cartões segundo levantamento da ABECS (Associação Brasileira de Empresas de Cartões e Serviços). O volume estimado para o ano de 2021 pela própria Associação é de R$ 2,3 trilhões.

Essa nova regulamentação emitida pelo Bacen em junho de 2019 estabelece novas regras e procedimentos para a realização de operações de desconto desses recebíveis, a serem implantadas ainda este ano. O novo modelo irá levar a uma nova dinâmica de competição no mercado. Além disso, o empresário não precisará dar em garantia a totalidade das suas vendas para receber um determinado empréstimo. Poderá, neste novo ambiente, buscar diversos empréstimos comprometendo apenas partes das suas vendas até o limite necessário para cobertura do risco – o que poderá ampliar o poder de acesso ao reforço no seu capital de giro – novamente atendendo à uma demanda das micro e pequenas empresas.

Já o terceiro movimento é formado pela dupla “PIX e Open Finance”. Duas grandes ações coordenadas pelo Bacen, que se entrelaçam em um novo palco no qual os meios de pagamentos e recebimentos podem se tornar mais instantâneos. As informações cadastrais e transacionais, passíveis de serem compartilhadas pelos empresários para qualquer instituição financeira do mercado, valerão tanto quanto os ativos tangíveis dos negócios.

Estes três movimentos podem trazer um alento importante para os micros e pequenos empresários brasileiros já nos curto e médio prazos. São acontecimentos importantes e de impacto para 2022 e 2023. Ganha o empreendedor, a formalização da economia e o novo mercado financeiro digital que se forma no Brasil.

*Raul Moreira é coordenador do Comitê de Inovação do Banco Original e participa do Conselho de Administração do banco