Emerson Sheik é citado por delator da ‘Câmbio, desligo’

O atacante Emerson Sheik, campeão do mundo pelo Corinthians, tem algo além das defesas adversárias para se preocupar: seu nome foi citado na Operação ‘Câmbio, desligo’, que nesta quinta-feira, 3, pegou os maiores doleiros em atividade no País. Em delação premiada, Cláudio Fernando Barbosa, o ‘Tony’ que – ao lado de Vinícius Vieira Barreto Claret, o ‘Juca Bala’ -, deu origem à grande ofensiva contra o mercado paralelo da moeda americana detalhou as transações de alguns operadores, um deles Sérgio Mizrahy. Segundo o delator, Mizrahy fez negócio com Sheik.

“Os colaboradores ainda apontam atuação de Mizrahy no mercado ilegal de câmbio, por meio de operações dólar-cabo. De acordo com Claudio (‘Tony’), a soma dessas transações alcançou a cifra de US$ 4.550.000,00 (quatro milhões e quinhentos e cinquenta mil dólares), durante os anos de 2011 a 2017. A título de exemplo, Claudio cita a transação de dólar paralelo realizada por Sergio com o jogador de futebol Emerson Sheik, para a compra de um apartamento para o último”, destaca a decisão do juiz federal Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.

Nesta quinta, 3, Bretas mandou deflagrar ‘Câmbio, desligo’, contra dezenas de doleiros por suspeita de movimentação de US$ 1,6 bilhão em 52 países, via 3 mil offshores.

O jogador do Timão não foi alvo de mandados da ‘Câmbio, desligo’, mas seu nome está lá, no depoimento do delator.

A operação visa desarticular organização criminosa especializada na prática de crimes financeiros e evasão de divisas, ‘responsável por complexa estrutura de lavagem de dinheiro transnacional, ocultação e ocultação de divisas’.

‘Tony’ e ‘Juca Bala’ foram presos em 3 de março de 2017 no Uruguai e intermediavam operações dólar-cabo para os irmãos Chebar, também doleiros e operadores financeiros do esquema do ex-governador Sérgio Cabral (MDB), aponta a Procuradoria.

“Os colaboradores ‘Juca’ e ‘Tony’ funcionavam como verdadeira instituição financeira, fazendo a compensação de transações entre vários doleiros do Brasil, servindo como ‘doleiros dos doleiros’, indicando clientes que necessitavam dólares (compradores) e que necessitavam reais”, informam os procuradores que integram a força-tarefa da Lava Jato no Rio.

COM A PALAVRA, O SHEIK

OS ALVOS DA ‘CÂMBIO, DESLIGO’

