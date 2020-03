‘Emergência de saúde pública internacional’ faz PF prever teletrabalho para policiais em grupo de risco

A Polícia Federal publicou instrução normativa nesta segunda, 16, com orientações sobre medidas de proteção diante da crise provocada pelo novo coronavírus incluindo a avaliação sobre a instituição do teletrabalho parcial e temporário, mas assegurando a preservação e funcionamento dos serviços e do atendimento ao público.

Segundo o texto, quando possível, os servidores que devem permanecer em teletrabalho, preferencialmente, são os portadores de doenças crônicas, gestantes e lactantes, servidores com mais de 60 anos, e aqueles com filhos menores de um ano ou que vivem com idosos portadores de doenças.

Documento A instrução normativa PDF

Antes da publicação da insrução normativa, a Polícia Federal já havia anunciado a suspensão de curso que formaria quase 600 policiais federais em Brasília. Em São Paulo, foi instituído novo procedimento para o atendimento de imigrantes que buscam regularização na sede da Superintendência, incluindo espaçamento na fila e limitação de acompanhantes.

A possibilidade não inclui servidores em cargos de comissão ou função de confiança, nem servidores que trabalham no Serviço de Saúde e nas unidades responsáveis pelo atendimento médico e biopsicossocial da Academia Nacional de Polícia e das unidades descentralizadas, a não ser que em situação de vulnerabilidade concreta.

A instrução também determina a reavaliação de viagens internacionais e estabelece que os servidores que chegarem do exterior executem suas atividades remotamente por 14 dias.

O texto indica ainda que diferentes órgãos devem disciplinar a realização de atividades em meio a crise da convid-19- doença causada pelo novo coronavírus.

A Corregedoria-Geral disciplinará a forma de execução de audiências e outras atividades de polícia judiciária, a A Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado disciplinará as atividades de natureza operacional e a A Diretoria-Executiva disciplinará a forma de execução das atividades de polícia administrativa que envolvam atendimento ao público.

Também segundo o ato normativo, os dirigentes locais adotarão as cautelas necessárias em relação à visitação de presos, observando as determinações judiciais quanto à eventual suspensão.