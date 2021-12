Emendas ao Orçamento: o verdadeiro mote da PEC dos Precatórios

A farra do orçamento secreto veio à tona com a decisão da Ministra Rosa Weber, referendada pelo Plenário do STF, determinando, em prol da transparência na gestão dos recursos públicos, a suspensão imediata do pagamento de emendas do relator e a revelação dos valores e dos beneficiários. O Congresso Nacional, descumprindo, abertamente a determinação do STF, oficializou, por meio de Resolução, o orçamento secreto ao ocultar o nome dos parlamentares que apadrinharam o repasse das verbas. Trata-se de tentativa de mascarar o que já está exposto sob nossos olhos: negociata envolvendo a res publica em favor da aprovação da PEC que prevê calote aos detentores dos precatórios.

Como já amplamente divulgado, a PEC dos Precatórios implicará em deixar de pagar – seja limitando a expedição do precatório, seja limitando o pagamento de precatórios já emitidos, como propõe o líder do governo no Senado – cerca de R$ 45 bi do valor total devido pela União em razão de condenação judicial definitiva. Cuida-se de tentativa de levar o texto constitucional, ao lado da garantia de acesso à Justiça, o calote, uma verdadeira incoerência, em detrimento do Estado de Direito e, que, ao fim do teto de gastos terá acumulado passivo de R$ 1.448,1 bilhão (Inf. 3 da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira do Congresso Nacional).

As emendas parlamentares constituem a forma pela qual o Legislativo pode indicar a destinação de uma fatia do orçamento. Elas podem ser individuais, de bancada, setoriais e do relator. O valor dessas emendas para 2022 corresponde, justamente, aos R$ 45 bi que o Congresso Nacional pretende autorizar a União a deixar de pagar a título de precatórios, abrindo assim, espaço orçamentário a essas despesas discricionárias, desprovidas da transparência e do controle que se impõem ao trato da coisa pública e não, ao Auxílio Brasil.

A pobreza tem sido usada como pretexto à aprovação da PEC dos Precatórios, sob o mantra de que dar um calote nos credores da União seria o único caminho à aprovação do Auxílio Brasil. A Instituição Fiscal Independente (IFI) tem bradado a existência de outras soluções menos danosas à sociedade brasileira. Ouvidos moucos se recusam a reconhecer a existência desses caminhos, já reproduzidos por muitos e até por mim.

Durante audiência perante a CCJ do Senado Federal do dia 22.11, o incansável Felipe Salto, diretor da IFI, apontou ser possível dobrar os recursos do Bolsa Família sem dar calote nos precatórios. Seriam R$ 36 bi originários das seguintes medidas: (a) retirada de R$ 15 bilhões em precatórios do Fundef do teto de gastos; (b) corte de R$ 11 bilhões nas despesas discricionárias previstas para 2022; (c) R$ 9 bilhões do redirecionamento de emendas impositivas. A previsão do governo para o Bolsa Família, que consta na proposta orçamentária de 2022, é de R$ 34,7 bilhões, inferior, portanto, ao espaço orçamentário indicado pela IFI, que alerta: “Isso daria para dobrar o atual programa social e não comprometeria as regras fiscais.

No mesmo sentido, a NT 50/2021 Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados faz referência a outras soluções que prestigiam a moralidade do Executivo e a autoridade do Judiciário, seja (a) a exclusão dos precatórios relativos ao FUNDEF do teto, seja (b) aquela apresentada pelo Deputado Marcelo Ramos perante o Congresso Nacional de retirar, da série histórica, os precatórios para o cômputo do referido limite, seja, por fim, (c) “excluir do teto de gastos apenas os valores da despesa de precatórios que cresceu acima do índice de correção do teto de gastos” o que teria efeito similar.

Emendas ofertadas perante o Senado Federal consagram cada um desses caminhos. Insiste-se, no entanto, no calote, escamoteando a verdade de que o espaço orçamentário perseguido pelo Executivo não é para comportar o Auxílio Brasil, mas sim, as emendas parlamentares, que já foram distribuídas, anonimamente, em troca de votos à aprovação da PEC dos Precatórios, como denunciado pelo Deputado Celso Maldaner (MDB-SC).

Ainda há tempo para o Senado Federal salvar a imagem do Legislativo, assegurando a mim e a você que, se lesados pelo Estado, teremos a justa reparação.

*Gustavo Binenbojm é professor titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da UERJ