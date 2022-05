Em votação digital e secreta, general Lúcio Mário de Barros Góes é eleito presidente do Superior Tribunal Militar

Os ministros do Superior Tribunal Militar elegeram o general Lúcio Mário de Barros Góes novo presidente da Corte. O militar foi alçado ao STM em novembro de 2012, tendo atuado como vice-presidente do Tribunal entre 2017 e 2019. A posse está prevista para o dia 4 de agosto.

A eleição ocorreu na tarde desta terça-feira, 10, de maneira digital e secreta entre os 15 ministros da Corte. “Sei que poderei contar com o apoio dos ministros desta Casa, dos juízes federais da Justiça Militar e dos servidores desta justiça especializada”, afirmou o general após a eleição.

Aos 73 anos, Lúcio Mário de Barros Góes vai suceder o general Luiz Carlos Gomes Mattos, que, em abril, afirmou que ‘não rinha nenhuma resposta para dar’ sobre o áudio em que ministros da Corte apontam a prática de tortura durante a ditadura militar. “Não estragou a Páscoa de ninguém”, afirmou Mattos na ocasião.

Natural de Recife, Lúcio Mário de Barros Góes concluiu curso na Academia Militar das Agulhas Negras em 1971, e foi promovido a general em março de 2010.

No Exército, o militar comandou o Batalhão da Guarda Presidencial, em Brasília, foi adido na Embaixada do Brasil na França e credenciado junto à Embaixada da Bélgica.

Como general, comandou a 16ª Brigada de Infantaria de Selva, em Tefé (AM), a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, no Rio de Janeiro (RJ), a 7ª Região Militar e 7ª Divisão de Exército, em Recife (PE). Sua última comissão foi a de Chefe do Departamento-Geral do Pessoal, em Brasília.