Em um único dia, Receita pega 828 quilos de cocaína no porto de Santos

Menos de 24 horas depois de realizar uma apreensão conjunta com outros órgãos, a Alfândega da Receita do Porto de Santos frustrou, nesta sexta-feira, 15, nova tentativa de envio de cocaína ao exterior, desta vez de 612 quilos da droga. Em um único dia, sexta, 15, a Receita apreendeu um total de 828 quilos de cocaína – um carregamento de 216 quilos da droga já havia sido confiscado no início da madrugada em um contêiner destinado ao porto de Antuérpia, na Bélgica, supostamente com uma carga de amendoins.

As informações foram divulgadas pela Assessoria de Comunicação Institucional da Alfândega da Receita no porto de Santos.

A partida de 612 quilos de cocaína estava em um contêiner carregado com tambores metálicos contendo suco de laranja concentrado. Em cinco desses tambores, a mercadoria original foi substituída por uma substância branca, em tabletes, aparentando ser cloridrato de cocaína. O destino final da carga seria o porto de Roterdã, na Holanda.

Suspeita-se do emprego da técnica criminosa conhecida por ‘rip-off loading’, na qual a droga é inserida em uma carga regular, sem o conhecimento do proprietário.

A primeira grande apreensão do dia ocorreu por volta das 0h40 desta sexta, 15. Foram confiscados 216 kg de cocaína. Essa primeira ação ocorreu no âmbito de uma missão conjunta realizada por equipes da Alfândega da Receita no Porto de Santos, da Polícia Federal, do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP/PM) e da Guarda Portuária (Gport).

Durante a operação foi encontrado um contêiner com indícios de violação.

Análise documental e de sistemas identificaram a carga declarada como um carregamento de amendoins, acondicionados em “big bags”, embarcado em Zarate, na Argentina, cujo destino final seria o porto de Antuérpia, na Bélgica. O contêiner foi aberto e a droga localizada junto à porta, acondicionada em seis bolsas esportivas, com peso total de 216,70 quilos. Nas proximidades da unidade de carga, foram encontrados, ainda, cabos com mosquetões utilizados no içamento.