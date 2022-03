Em seminário, advogados e psicólogas debatem ‘efeitos da Lava Jato’

Os advogados Cristiano Zanin Martins e Valeska Teixeira Zanin Martins, que representam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em diferentes processos no âmbito da Operação Lava Jato, participam nesta terça-feira, 29, do seminário ‘Falsas memórias: os desafios no sistema judicial’.

Promovido pela TV ConJur, o evento também contará com a palestra da psicóloga portuguesa Laura Alho, doutora em Psicologia pela Universidade de Aveiro, mestre em Psicologia Forense e pós-graduada em Criminologia. Laura ainda tem diversas formações no âmbito da psicologia forense (vitimologia, profiling criminal, psicologia da Justiça) e da investigação criminal.

Cristiano Zanin Martins, especialista em litígios decisivos e litígios transnacionais, será responsável pela abertura do seminário. Valeska Teixeira Zanin Martins, especialista em lawfare, litígios transnacionais e em direito Empresarial, participará do seminário como debatedora, ao lado de Laura Alho.

O seminário ainda vai contar com a participação de Graziella Ambrósio, advogada e psicóloga, doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo e mestra em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.