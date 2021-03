Em quais tecnologias investir enquanto a pandemia não acaba?

Durante os últimos meses, muitas empresas e negócios foram obrigados a rever suas operações e investimentos. Algumas tecnologias que não estavam no radar dos executivos ganharam os holofotes e passaram a fazer parte das prioridades, uma vez que a forma de trabalho mudou totalmente em algumas empresas com o home office ou escala de revezamento, por exemplo.

E é dentro desse cenário que muitos desses executivos ficam se perguntando qual a melhor tecnologia para priorizar durante a pandemia, uma vez que seus budgets foram reduzidos ou até mesmo extintos, nesse período. Nesse sentido as empresas que já possuíam uma estratégia de cloud foram as menos afetadas.

De toda forma, é fato que a pandemia acelerou o processo de inovação, fazendo com que muitas tecnologias que eram consideradas opcionais, virassem regra para garantir a operação das empresas. Como por exemplo, o investimento em colaboração. Novas features e utilização de ferramentas como Teams ou até Webex, começaram a ser vistas com olhos da produtividade entre equipes.

Já no workspace, o que passou a chamar atenção foi a adesão ao anywhere office ou home based. O investimento em infraestrutura para que os colaboradores atuem de qualquer lugar, fez muitas empresas repensarem o seu conceito de sede. O que está diretamente ligado à tecnologia de Cloud. Manter um pensamento voltado para Cloud First acelera a inovação e prepara para crescimentos/sazonalidades de acesso, bem como facilita o modelo de anywhere office.

E tudo isso traz uma discussão muito acentuada sobre cibersegurança, que se tornou um dos investimentos mais importantes para qualquer companhia, independente do segmento de atuação. Com os acessos dos funcionários de forma remota, e o aumento de tentativas de ataques hackers fazem com que as empresas precisem pensar ainda mais em como diminuir a vulnerabilidade. Além disso, vale reforçar que em meio a tudo isso a LGPD não pausou, e muitas companhias ainda não estão operando em conformidade com a Lei e precisam se adequar em 2021.

Para finalizar a lista dos investimentos mais importantes para se fazer enquanto a pandemia não acaba, trago um olhar mais voltado para o desenvolvimento. Entender a importância de uma cultura DevOps para acelerar o time to market da companhia e DataOps, que requer uma equipe analítica e de dados, pode garantir melhoria, qualidade e redução no tempo do ciclo de análise de dados, o que interfere diretamente na performance.

Passamos por um momento em que manter os negócios como de costume já não é mais uma opção, as organizações precisam se concentrar em continuar respondendo rapidamente aos efeitos da pandemia e fazer os ajustes necessários às demandas do mercado e dos colaboradores. Temos de enxergar a TI como um alavancador de negócios e não mais como um gargalo. Ela nos possibilita maior controle e facilidade, além de mais segurança. Fique atento. Tempos sem precedentes pedem mudanças sem precedentes.

*Edivaldo Rocha é CEO da Claranet Brasil