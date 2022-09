Em operação contra o tráfico em Mato Grosso, agentes da PF encontram cofre com R$ 750 mil

A Polícia Federal em Mato Grosso abiu nesta quinta-feira, 22, uma operação contra suposta organização criminosa voltada ao tráfico de drogas que movimentou grandes valores lavando o dinheiro do crime por meio de postos de combustíveis, uma mineradora e uma transportadora.

Os investigadores saíram às ruas para cumprir nove mandados de prisão preventiva. O alvo principal da ofensiva tentou fugir, mas foi capturado pela PF.

Agentes ainda vasculharam 23 endereços em Mato Grosso, São Paulo e Roraima. Durante as diligências, foi localizado, na casa do principal alvo da ofensiva, um cofre com R$ 749,9 mil. Na casa do ’02’ do grupo sob suspeita, foi encontrado ou outro cofre, com R$ 136 mil.

Em outro alvo, uma empresa em Várzea Grande que segundo os investigadores seria de fachada, foram confiscados lanchas e um jet sky. Também foram apreendidas armas, munições e documentos.

As ordens foram expedidas pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá, que ainda determinou o sequestro de bens dos investigados, entre eles quatro postos de combustíveis. As diligências foram executadas em Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Alta Floresta, Mirassol D`Oeste, Pontes e Lacerda (MT); Palmeira D`Oeste (SP); Boa Vista e Mucajaí (RR).

A ofensiva configurou a 2ª fase da Operação Jumbo e é resultado da análise dos celulares de investigados que foram alvo da primeira etapa ostensiva da apuração, em maio. A PF diz que, a partir do aparelho do líder da organização criminosa foram identificadas outras pessoas e empresas ligadas aos crimes.

Veja todas as imagens da operação