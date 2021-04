Em novas buscas da Operação Contágio contra fraudes na pandemia, PF acha ‘vultosa quantia em dinheiro’

A Polícia Federal executou na manhã desta sexta, 23, mais um mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Contágio – investigação sobre supostos desvios na prestação de serviços da Saúde de municípios paulistas, em contratos que somados superam R$ 100 milhões – e encontrou ‘vultosa quantia em dinheiro em espécie’. O valor ainda está sendo contabilizado pelos agentes.

A diligência foi realizada após a PF verificar as imagens das câmeras de edifício identificado como outro endereço da Organização Social que é alvo das investigações. Nas gravações de segurança do prédio localizado em Cotia, a PF observou ‘a chegada de pessoas carregando uma mala e a saída de um indivíduo com um pacote aparentando conter dinheiro’.

A corporação monitorou o local, durante a noite, para então efetuar a apreensão nesta manhã.

A ‘Contágio’ foi aberta na última terça, 20, para investigar supostos desvios em contratos firmados pelas prefeituras de Hortolândia, Embu das Artes e Itapecerica da Serra com uma organização social que está em nome de um veterinário de 28 anos, recém-formado e residente em Presidente Bernardes, município localizado a mais de 400 km dos locais em que os serviços seriam prestados.

A PF suspeita da subcontratação de outras empresas, algumas delas classificadas como ‘de fachada’ para a efetiva prestação de serviços. De acordo com a corporação, parte dessas companhias efetuaram centenas de saques em espécie que somam mais de R$ 18 milhões. O transporte do dinheiro era feito sob a escolta armada de um guarda civil municipal, suspeitam os investigadores.