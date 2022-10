Em nova denúncia, Promotoria de Porto Feliz acusa Thiago Brennand de ameaçar caseiro

A Promotoria de Justiça de Porto Feliz ofereceu nesta sexta-feira (21) uma nova denúncia criminal contra o empresário Thiago Brennand, 42. Nessa nova ação, ele é acusado do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato (quando há uma agressão física leve) contra Agostinho Rodrigues da Silva, 54, caseiro do condomínio onde vivia, em Porto Feliz (interior de São Paulo).

Documento Leia a denúncia da Promotoria de Porto Feliz contra o empresário Thiago Brennand PDF

Os delitos teriam acontecido no dia 25 de julho. De acordo com a denúncia, Brennand passou na frente da residência de Silva, que estava saindo de carro, e começou a agredi-lo verbalmente, gritando ‘vagabundo, onde você pensa que vai? você tá maluco?’. O caseiro continuou o caminho em direção a uma das saídas do condomínio, mas foi seguido pelo empresário.

“Olha pra você seu velho! Só não te quebro aqui porque você está no lugar errado! Olha o tamanho da sua barriga, seu velho safado, nem vê o próprio pinto quando toma banho, seu vagabundo. Você mexeu com a pessoa errada.” São algumas das expressões que a Promotoria afirma que Brennand usou no dia. Segundo testemunhas, ele estava armado e chegou a dar um tapa e empurrar o caseiro duas vezes.

Um tenente coronel aposentado viu a cena e afirmou, em depoimento à Polícia, que ‘já viu muita coisa triste em sua profissão, mas a forma como Brennand tratou o Sr. Augustinho foi realmente marcante e triste’. O caso será analisado pela juíza Ana Cristina Paz Neri Vignola, do Juizado Especial de Porto Feliz.

Essa é a 4ª ação penal que recentemente passou a tramitar contra Brennand. Além de duas denúncias por violências praticadas contra mulheres – contemplando os crimes de estupro, ameaça, cárcere privado e lesão corporal -, essa semana a Promotoria de Porto Feliz também denunciou o empresário por agredir o garçom Vitor Igor Rodrigues Machado, 26.

Thiago Brennand possui contra si duas ordens de prisão, uma delas da juíza da 6ª Vara Criminal de São Paulo, Érika Mascarenhas, e outra do juiz da 1ª Vara de Porto Feliz, Jorge Panserini. Ele foi encontrado por agentes da Interpol em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, onde aguarda seu processo de extradição para o Brasil.

Na petição que acompanha a denúncia, Brennand é descrito pelos promotores de Justiça Josmar Tassignon Júnior e Evelyn Moura Virginio Martins como uma pessoa que ‘parece revelar desprezo e desdém a quem, na visão dele, não ostenta a mesma condição econômico-financeira ou que esteja em qualquer situação de vulnerabilidade (como nos casos de violência a envolver as inúmeras vítimas mulheres)’.

Brennand chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o caseiro, mas o MP afirma que não enxergou a prática de qualquer delito no que foi apontado pelo empresário.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO RICARDO SAYEG, QUE DEFENDE THIAGO BRENNAND

A reportagem entrou em contato com o advogado Ricardo Sayeg, que representa a defesa de Thiago Brennand. Contudo, até a publicação da reportagem, não teve resposta. A palavra está aberta para manifestação.