Em menos de 48 horas, Receita faz série de cinco ações no porto de Santos e confisca 681 quilos de cocaína em contêineres que iam para a Bélgica, Holanda e França

A Receita realizou cinco apreensões de cocaína em menos de 48 horas, entre esta quinta e sexta-feira, 25 e 26, no Porto de Santos. Ao todo, foram confiscados 681 quilos da droga, que estava acondicionada em meio a cargas de limão e papel, ainda em um contêiner que transportava suco de laranja.

A primeira das apreensões se deu na quinta-feira, 25, quando agentes encontraram 98 quilos de cocaína escondidos em meio a 11.424 caixas de papelão contendo limão-taiti que estavam acondicionadas em dois contêineres refrigerados.

Já na sexta-feira, 26, a Receita interceptou 59 quilos de cocaína no carregamento de produtos de origem animal não destinados ao consumo humano com destino ao porto de Antuérpia, na Bélgica. A droga estava escondida na estrutura do contêiner, na área reservada aos componentes para refrigeração da unidade de carga.

Enquanto isso, em outro terminal, equipes da Alfândega de Santos faziam duas novas apreensões. Na primeira delas, os agentes do fisco encontraram 239 quilos de cocaína em meio a um carregamento de 49 toneladas de papel A3 que tinha como destino o porto de Le Havre, na França.

A conclusão da segunda apreensão levou toda a sexta-feira e envolveu a retirada total de um carregamento de suco de laranja concentrado para a verificação de ocultação de tabletes de cocaína na estrutura do contêiner.

A droga estava acondicionada no assoalho do contêiner, sendo que, para que ele não fosse inutilizado, foi necessário esvaziá-lo e posicioná-lo em um reboque. Pequenos furos foram feitos na parte de baixo da estrutura até que fossem identificados os tabletes.

Ao todo, foram encontrados 285 quilos de cocaína no contêiner que carregava 284 tambores de suco de laranja concentrado com destino ao porto de Roterdã, na Holanda.

A Polícia Federal prosseguirá com as investigações, e a troca de informações entre a corporação e o Fisco vai definir se será aberto um novo inquérito policial sobre as apreensões ou se haverá a complementação de outras investigações que já se encontram em andamento.