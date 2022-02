Em meio ao avanço da ômicron, cartórios registram o janeiro mais mortal no País desde pelo menos 2013

O mês de janeiro de 2022 bateu recorde de mortes no Brasil desde pelo menos 2013, quando Cartórios de Registro Civil passaram a consolidar o número de óbitos registrados no País.

De acordo com os números divulgados nesta segunda-feira, 14, pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-BR), foram 144.341 óbitos no mês, um aumento de 5% em relação a janeiro de 2021, que registrou 137.431 mortes. Em janeiro de 2020, portanto antes da pandemia de covid-19, foram 112.659 registros.

O recorde ocorre em meio ao aumento do número de casos de covid-19 causados pelo avanço da ômicron. O Ministério da Saúde estima que o pico de transmissão da variante deve ocorrer no final de fevereiro.

As mortes por pneumonia, por exemplo, que é uma das complicações mais sérias após a infecção pelo novo coronavírus, passaram de 12.745 em janeiro de 2021 para 21.718 neste ano.

Os dados constam no Portal da Transparência do Registro Civil, base de dados administrada pela Arpen-BR e abastecida em tempo real pelos atos de nascimentos, casamentos e óbitos registrados pelos cartórios.

Os dados de óbitos registrados pelos cartórios também mostram um crescimento nas mortes por doenças do coração em janeiro deste ano na comparação com o primeiro mês do ano passado: AVC (20%), Infarto (17%) e Causas Cardiovasculas Inespecíficas (19%). Também registraram crescimento as mortes por Septicemia (23%), Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) (9%) e Indeterminada (9%). Já os óbitos por covid-19 tiveram redução de 55% no período.

“Os números dos Cartórios de Registro Civil mostram mais uma vez, em tempo quase que real, o retrato fidedigno do que acontece com a população brasileira. Embora haja uma diminuição clara nos óbitos por covid-19, ainda não se conhecem todos os efeitos das novas variantes, em especial da ômicron, que, diante do aumento de casos no último mês, parece ser a causa do crescimento de óbitos de outras doenças, como a pneumonia, doenças do coração e septicemia”, explica Gustavo Renato Fiscarelli, presidente da Arpen-BR.