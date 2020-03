Em meio à tempestade, nosso compromisso com os empreendedores, e com o País

Caros empreendedores e empreendedoras de alto impacto,

Nós sabemos que, diante do aumento de casos de coronavírus ao redor do mundo, muitos olhos estão voltados para vocês. A sociedade espera que sua empresa se posicione para ajudar na contenção do vírus, seu time está se perguntando que medidas serão tomadas, os investidores podem estar inseguros diante da instabilidade econômica e os clientes podem precisar, mais do que nunca, de seus serviços.

Em momentos como esse, temos a responsabilidade – e o desafio – de agirmos como verdadeiros exemplos para o país.

E é hora de agir rápido. Mas, diante de uma crise inédita, não há playbook pronto.

A resposta para uma crise de escala global está na inteligência coletiva. Por isso, nesses mais de 20 anos de história, a rede Endeavor nunca foi tão necessária. A experiência e os aprendizados de quem é referência na construção de negócios de alto crescimento pelo mundo é também fonte de orientação para milhares de empreendedores com desafios similares, no Brasil, na Itália ou em qualquer um dos 30 países em que atuamos.

Nossa agenda das próximas semanas será intensa. Estamos agindo em diversas frentes para que vocês, empreendedores e empreendedoras, possam ser líderes na condução de suas empresas em meio à crise, e principalmente, para que sejam exemplos para o nosso país.

Criamos o Benchmarks Endeavor COVID-19: um data room inédito para apoiar qualquer empreendedor brasileiro a navegar pela crise. Estamos vivendo um momento único, em que toda informação pode e deve ser divulgada, por isso o material é público. O documento é vivo, atualizado diariamente, com benchmarks de planos de ação, ferramentas de gestão do trabalho remoto e uma série de outros conteúdos para ajudar empreendedores a tomarem as melhores decisões neste momento.

Nos comprometemos, como organização, a adotar medidas para conter a disseminação do vírus, evitando que nosso sistema de saúde entre em colapso. O time da Endeavor já está trabalhando remotamente, e assinamos o Compromisso de combate à propagação do vírus Covid-19 no Brasil, que convida líderes e empreendedores a adotarem medidas de prevenção. Precisamos agir agora: faça a sua parte aderindo ao movimento para salvarmos mais vidas!

Sabemos que os empreendedores precisam de nós – e nossa operação não pode parar. Por isso, migramos nossa jornada de apoio aos mais de 200 empreendedores acelerados, para um modelo 100% digital. A agenda dos 11 programas de aceleração em andamento, nas oito cidades em que temos atuação, está mantida a todo vapor – e novos programas serão lançados nas próximas semanas: Scale-Up Endeavor Agrotech, brMalls Partners e Scale-Up Endeavor B2B.

Vocês, empreendedores, são testemunhas de que crises podem ser grandes oportunidades para sairmos fortalecidos e mais resilientes.

Esse não será o único desafio que vamos nos deparar na nossa jornada. Que possamos enfrentá-lo, juntos, para que, em meio à tempestade, sejamos aqueles capazes de enxergar adiante.

*Camilla Junqueira, diretora-geral da Endeavor Brasil