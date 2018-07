Em meio a limões frescos, Receita pega 656 quilos de cocaína no porto de Santos

A Alfândega da Receita do Porto de Santos frustrou, nesta quinta-feira, 12, a tentativa de envio ao exterior de 656 quilos de cocaína. A droga estava escondida dentro de um contêiner refeer (refrigerado), de 40 pés, carregado com limões frescos, acondicionados em caixas de papelão – 150 delas estavam ‘contaminadas’ com tabletes de cocaína, 600 no total, pesando 656 quilos.

O destino da carga era o Porto de Roterdã, na Holanda, informou a Assessoria de Comunicação Institucional da Alfândega.

Esta foi a 22.ª localização de drogas da Alfândega de Santos este ano, totalizando 9.547Kg de cocaína apreendida em 2018.

Atendendo às atribuições e às prerrogativas legais de cada órgão, a droga apreendida foi entregue à guarda da Delegacia de Polícia Federal de Santos, que prosseguirá com as investigações.