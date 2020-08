Em meio à crise da Lava Jato, ex-vice de Aras e opositores do PGR tomam posse no Conselho Superior do MPF José Bonifácio Borges de Andrada, Mario Luiz Bonsaglia e Nicolao Dino de Castro, eleitos em votações internas no final de junho, passam a integrar colegiado máximo da Procuradoria; subprocuradora Maria Caetana Cintra Santos, reeleita, mantém o mandato até 2022