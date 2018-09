Em Família é deflagrada contra fraudes de R$ 2,9 mi em benefícios previdenciários no Rio

A Polícia Federal, em conjunto com a Força Tarefa Previdenciária, deflagrou nesta quarta-feira, 20, a Operação Em Família, com o objetivo de desarticular um esquema de fraudes na obtenção de benefícios previdenciários no município do Rio de Janeiro.

Segundo a corporação, por meio de nota, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro.

“A Operação investiga grupo criminoso formado por uma advogada e seus familiares, que atua desde a década de 90 fazendo uso de documentos falsos para criar segurados e dependentes com o intuito de receber benefícios previdenciários. Foram identificados o pagamento irregular de 14 benefícios, totalizando o valor de aproximadamente R$ 2,9 milhões”, diz a PF.

Os investigados responderão pelos crimes uso de documento falso e de estelionato previdenciário.

De acordo com a Polícia Federal, o nome ‘Em Família’ faz alusão ao fato de que os fraudadores pertencem à mesma família, usando os próprios nomes ou de personagens criados.