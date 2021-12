Em evento de metas e resultados da Caixa, Pedro Guimarães faz funcionários ‘pagarem’ flexões

Circula nas redes sociais vídeo em que o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, pede que funcionários do banco façam flexões durante o evento ‘Nação Caixa 2021’, no qual são apresentados resultados da instituição e metas para 2022.

O evento é realizado em Atibaia, no interior paulista, e contou ainda com palestra do coronel da reserva e assessor do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Adriano de Souza Azevedo.

????????????????????????O nível de puxa-saquismo do presidente da CEF ultrapassa todos os limites do ridículo.

Presidente da Caixa imita gesto de Bolsonaro e põe funcionários do banco para fazer flexões em São Paulo; veja o vídeo???? pic.twitter.com/xvrYyGXoFw — Thietre Silva ???????? ???????? 1️⃣3️⃣???????? (@ThietreSilva) December 16, 2021

O Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região classificou o episódio como ‘assédio moral’.

O Sindicato dos Bancários do ABC ainda divulgou vídeo de um outro momento do evento, em que Guimarães pede que os funcionários deem ‘estrelas’ no palco. Quanto às flexões, a entidade liga a conduta do presidente da Caixa à do presidente Jair Bolsonaro.

COM A PALAVRA, A CAIXA

A reportagem do Estadão pediu manifestação da presidência da Caixa sobre o caso. O espaço está aberto.