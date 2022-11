Em Diadema, assaltantes terminam de preparar hambúrgueres antes de finalizar roubo; assista ao vídeo

Três assaltantes invadiram uma hamburgueria em Diadema (Grande São Paulo) nesta quarta-feira (2) e, antes de saírem do local com o dinheiro do caixa e os pertences de clientes, terminaram de preparar três lanches, que também foram roubados.

As imagens registradas pelas câmeras de segurança mostram um dos rapazes finalizando a montagem de três hambúrgueres que estavam sobre o balcão do estabelecimento, chamado Higa’s Burguer, que fica na avenida Sylvio Antonio Bueno, na zona sul da cidade.

O crime aconteceu por volta das 22h. De acordo com o proprietário, Alessandro Higa, apenas um dos rapazes estava armado. Eles teriam entrado na hamburgueria obrigando os clientes a entregarem tudo que tinham. Os assaltantes também levaram dois celulares da lanchonete e o dinheiro do caixa – em torno de R$ 300.

“Eles perguntaram se tinha lanche pronto, porque queriam levar. Eu disse que não tinha. Os que estavam em cima da bancada eram de clientes. Aí um deles disse ‘leva esse mesmo'”, explica Alessandro. Como os hambúrgueres ainda não estavam prontos, um dos criminosos terminou de montá-los e os colocou em uma embalagem.

Ninguém se feriu. A ocorrência do crime está sendo registrada na tarde desta sexta-feira (4). De acordo com o proprietário, é a terceira vez que a hamburgueria é assaltada.