O Chile vai elaborar sua nova Constituição. Aí ressurge aquela velha proposta de que o Brasil também convoque uma Assembleia Constituinte. Será mesmo? Precisamos de uma nova Constituição?

Aqui a proposta é inconstitucional, inoportuna e inconveniente. Nenhuma Constituição é escrita para ser eterna. Mas também não pode sofrer mudanças ao sabor do vento, nem da circunstância política. Quanto menos em momentos de desconstrução institucional como o atual.

Respeitar a Constituição é uma necessidade ética. Porque permite soluções jurídicas não violentas. E convivência pacífica em sociedade. Com proteção e promoção da dignidade da pessoa humana.

No Chile, a antiga Carta era diferente da nossa. Possuía um vício de origem, herança ditatorial de Pinochet. Lá, a mudança poderá sim ser “ponto” para Democracia. Dependendo das forças sociais que prevaleçam durante o processo constituinte deles. Porém, tudo está em jogo, nada garantido. O futuro é incerto, como é típico quando se invoca o Poder Constituinte.

Já 1988 é chamada “Constituição Cidadã” porque a mais democrática e humanista de todos os tempos. Primou pelos direitos fundamentais. Pela participação política. É legítima e autêntica. Porém, nunca esteve livre de resistências. Nem ainda está.

Em defesa da Constituição brasileira, é preciso resistir às forças que desejam rasgá-la. Hoje, o único resultado provável para uma Assembleia Constituinte no Brasil será o retrocesso. Supressão de direitos e garantias fundamentais já conquistados. Mas, dados os efeitos sociais produzidos em três décadas de “constitucionalismo cidadão”, o povo brasileiro não admitirá ter menos direitos do que tem hoje. Rejeitará a proposta.

Mudar a Constituição não é o caminho. O caminho é justamente cumpri-la e praticá-la. Cultivar os valores que ela representa, vinculantes por força normativa. A Constituição é que muda governos. Não o contrário.

Um dos direitos fundamentais é o voto. Está no artigo 14. Permite a toda cidadania participar ativamente dos destinos políticos do país. O Brasil não precisa de uma nova Constituição. No contexto de risco, bastarão eleições ao tempo próprio. E Estado Democrático de Direito. E respeito à Constituição.

*Rodrigo Pires da Cunha Boldrini, 40 anos, Mestre e Doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), Pós-Doutorando em Teoria do Estado Brasileiro. Bacharel pela Unesp/Franca. Professor Doutor do Centro Universitário Max Planck, Indaiatuba/SP, com 12 anos de experiência docente. Advogado inscrito na OAB/SP sob n. 229.283, com 16 anos de exercício. Autor dos livros: “Política e Direito como garantias da Constituição” (Berto, 2010); “Garantia de Direitos e Separação dos Poderes” (Quartier Latin, 2017). E dos artigos: “A Experiência na disciplina Teoria do Estado Brasileiro I: um estudo a respeito da formação das instituições políticas brasileiras no século XIX” (Saraiva, 2018), “Os 30 anos da Constituição e o mito da Fênix” (Portal Justificando, 2018), entre outros. Plataforma lattes: lattes.cnpq.br/1433255360920371.