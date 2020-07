Em cidade com quatro respiradores, Justiça de Minas obriga homem com suspeita de covid-19 a fazer quarentena Itamarandiba, cidade de 34,7 mil habitantes, a cerca de 420 km de Belo Horizonte, entrou com ação para obrigar morador a seguir orientações médicas e cumprir as medidas de isolamento social; pedido foi atendido por juíza que impôs multa de R$ 200 caso o homem descumpra as determinações