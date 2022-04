Em cem anos saberá

Um cidadão anônimo questionou diretamente o presidente da República no Twitter sobre o sigilo para impedir o acesso às informações sobre os encontros de Bolsonaro com os pastores suspeitos de corrupção no Ministério da Educação e este recebe a debochada resposta do próprio presidente: em 100 anos saberá. Tudo indica que em um certo gabinete paralelo se negociavam propinas pela liberação de verbas públicas às prefeituras.

Divulgou-se que os pastores teriam chegado a exigir ouro como contrapartida. Pelo que se tornou público, o acesso deles ao Ministro da Educação era privilegiado e o atendimento às demandas da dupla deveria ser priorizada de ordem do presidente, conforme declaração do Ministro, que não resistiu ao tsunami de denúncias e caiu.

Incontáveis frases e atitudes presidenciais já são proverbiais e têm ensejado reações, inclusive internacionais, nada favoráveis à imagem do Brasil como nação, lamentavelmente. Apesar de não se tratar de uma novidade comportamental, esta resposta emanada da própria conta do presidente reafirma postura autoritária, antidemocrática avessa aos princípios republicanos esculpidos na Constituição, que impõe a publicidade.

Há um outro aspecto nesta postura que merece grifo. Mandatários devem manter a compostura em seus perfis nas redes sociais. O presidente faz questão de agir na direção oposta, com certa dose de cinismo, desdém e desrespeito ao cidadão que ousou questioná-lo, mandando-o sem qualquer razoabilidade esperar por cem anos pelo fim do sigilo decretado, na contramão da imprescindível humildade republicana.

Vale sempre lembrar que a transparência pública não é favor, não é ato de generosidade ou benemerência, de bondade do homem público, mas sim dever imposto pelos ditames da ética e pelo ordenamento. Todos devem prestar contas de seus atos e o sigilo tornou-se exceção desde o tempo da Revolução Francesa.

A resposta do presidente dá a entender que ele não se sente sujeito ao o dever de prestar contas ao povo por seus atos e esta não é postura de um mandatário do povo eleito pelo próprio povo para exercer o poder em seu nome, que deve ter a prevalência do interesse público como norte permanente e inarredável.

Sem podermos nos esquecer que em 2011 o Brasil assinou o Pacto dos Governos Abertos junto com mais sete nações do mundo – Estados Unidos, Reino Unido, México, Noruega, Filipinas, África do Sul e Indonésia, por força do qual se comprometeu perante o planeta a ser padrão internacional em matéria de transparência e líder mundial de modelo indutor de mudança cultural nesta direção.

O filósofo Platão nos ensinou que é perdoável uma criança ter medo do escuro, mas que a grande tragédia da vida seria terem os adultos medo da luz. Vejo nesta sábia frase a concepção talvez original do conceito da transparência. Vejo aí esculpido o princípio da publicidade, o que se mostra especialmente oportuno lembrar porque nos próximos dias a lei de acesso à informação (Lei 12527/2011) completará 10 anos de vigência.

Interditar o acesso a informações sobre as meras datas das interações entre o presidente e os pastores sob o argumento de que elas diriam respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem do senhor presidente da República representa violação à lei de acesso, verdadeiro ato de abuso do poder para instituir opacidade, deturpando o sentido da lei de acesso à informação e ato de espezinhamento da publicidade constitucional, para dificultar a apuração de atos de corrupção no governo federal.

Isto é o óbvio ululante, como dizia Nelson Rodrigues. Em que a revelação de datas de encontros pode atingir a intimidade de algum ser humano da face da Terra? Em que esta revelação pode vulnerar honra ou imagem de alguém? Somente se este alguém restar incriminado pelos apontamentos, o que é decorrência da vida. Não se pediu teor de diálogos, mas apenas as datas em que ocorreram. E não é a primeira ocasião em que há uso abusivo da decretação do sigilo para obter impunidade, como bem documentado em reportagem publicada pela UOL https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2022/04/13/bolsonaro-internauta-resposta-sigilo.htm

Assim, o que se conclui é que o sigilo tem sido infelizmente transformado em coringa da vez, usado sempre que a suspeita bate à posta, para esconder da sociedade as informações às quais ela tem direito por força de lei.

A postura presidencial no Twitter lembra Luis XIV o rei francês, conhecido como rei-sol, cuja frase famosa o eternizou L’État Cést Mois (O Estado sou eu), símbolo absolutista maiúsculo da prepotência e da arrogância, que precipitou a Revolução Francesa em 1789, pelo fato de ser eliminado no povo francês naquela ocasião o sentimento de pertencimento, de cidadania.

Não acredito que reeditemos no Brasil nada parecido com uma Revolução Francesa, mas a paciência das pessoas está no limite em relação a este tipo de atitude e, mesmo com o elevado déficit educacional do qual infelizmente padecemos, a ineficiência administrativa do presidente e de outros mandatários com posturas equivalentes serão julgadas nas eleições de 2 de outubro, quando a sociedade terá oportunidade de escolher pessoas que respeitem efetivamente a sociedade, a república e a democracia.

*Roberto Livianu, procurador de Justiça em São Paulo, doutor em Direito Penal pela USP, idealizador e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção