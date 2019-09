Em casa, Vaccari critica Moro e diz que ‘cumpriu a vontade do partido’ Ex-tesoureiro do PT, após 4 anos e 5 meses na prisão da Lava Jato, recebeu nesta sexta, 6, benefício de regime semiaberto harmonizado com tornozeleira eletrônica; ele está morando na casa de um tio em Curitiba