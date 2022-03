Em carta-aberta a todos os candidatos à Presidência, arquitetos e urbanistas pedem políticas públicas de preservação ambiental, emprego e menos desigualdades Sete entidades que representam as categorias se uniram para elaborar documento com propostas em nome do 'desenvolvimento social e econômico que priorize a qualidade e o cuidado com a vida da população brasileira'; manifestação será entregue a lideranças partidárias