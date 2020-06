Em cargas de café exportação, Receita pega 557 quilos de cocaína no porto de Santos

Agentes da Alfândega da Receita Federal apreenderam 557 quilos de cocaína no Porto de Santos, no litoral paulista, durante fiscalização de rotina nesta segunda-feira, 29.

A droga estava escondida em uma carga de café prestes a ser exportada ao Porto de Antuérpia, na Bélgica, mas foi detectada por um cão farejador.

A Receita Federal suspeita que a droga tenha sido implantada sem o conhecimento dos exportadores e importadores.

A carga interceptada foi entregue à Polícia Federal, que prosseguirá com as investigações para chegar aos envolvidos no tráfico internacional.