Em busca da segurança para todos

“Ausência de guerras significa paz?”. Esse é o tema da 18ª edição da Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana, um projeto euro-brasileiro concebido como um fórum de diálogo entre a América do Sul e a Europa. A conferência é organizada em conjunto pela Fundação Konrad Adenauer (KAS) e o Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) e com apoio da Delegação da União Europeia no Brasil. Seu principal objetivo é reunir especialistas do setor governamental, acadêmico e privado para discutir assuntos atuais no âmbito da segurança internacional, que sejam de interesse comum aos parceiros dos dois lados do Atlântico.

De uma reunião relativamente pequena em 2003, a conferência se transformou no maior fórum de Segurança Internacional da América Latina. Através de convidados e palestrantes renomados, como ministros de Defesa, secretários-gerais, empresários da área de segurança internacional e acadêmicos, o evento se propõe a influenciar positivamente a agenda política do Brasil e da União Europeia.

Este ano, o encontro vai refletir sobre as estratégias de segurança internacional em uma nova ordem geopolítica mundial, considerando de que forma a globalização está tornando sistemas naturais e sociais — do clima a energia, alimentos, água e economias — fortemente interligados. Especialistas vão analisar a gestão global da crise sob a ótica tradicional da segurança, considerando, primeiramente, o desempenho histórico necessário das Forças Armadas em países latino-americanos e europeus. Assim como alianças transnacionais entre países que podem aprimorar estratégias de defesa relativas a diversos tipos de ameaças E, por sua vez, como a tecnologia e o ambiente virtual podem promover soluções ou mecanismos que instiguem respostas a situações de crise.

Outro ponto de discussão na conferência será sobre o papel das Forças Armadas nos países latino-americanos e europeus. Para que ameaças as Forças Armadas estão se preparando? Para responder, é importante discutir como diferentes processos históricos recentes deram origem à construção de uma relação multifacetada e funcional entre civis e líderes militares. Por outro lado, especialistas buscarão selecionar boas práticas que favoreçam mudanças em direção à melhor reputação e parceria entre militares e civis.

Ainda esmiuçando o tema de cooperação, no segundo dia do evento uma das pautas será sobre alianças transnacionais. Elas representam importante apoio e segurança para países em situação de insegurança. Tais parcerias também fortaleceram a iniciativa de acordos de cooperação em áreas transversais, trazendo benefícios às partes envolvidas. O objetivo deste debate é a compreensão do papel de Alianças Transnacionais de Segurança e como promover uma gestão mais eficiente para minimizar o impacto financeiro da crise econômica pós-pandemia nos orçamentos de defesa. E, ainda, analisar o papel do investimento em novas tecnologias de defesa em apoio às Forças Armadas na preparação para cenários de incerteza ou de ameaças, e fortalecer a cooperação internacional na área de defesa e segurança internacional.

Por fim, o surgimento de uma nova ordem geopolítica mundial complexa e independente requer uma análise sobre a cybersecurity e as respostas cibernéticas em situações de crise. De maneira geral, a nova conjuntura mundial tem contribuído para o aumento da prosperidade e da segurança global. No entanto, fatores como pandemias, terrorismo, mudanças climáticas, nacionalismos, extremismos, perda de biodiversidade, emergências de escassez e o aumento da resistência a antibióticos em todo mundo, entre outros, impõem sérias ameaças e têm o potencial de causar crises e situações de emergência. Esta mesa de debate vai contemplar a resposta a emergências, análise de boas práticas, capacitação de segurança internacional e estratégias de recuperação. Embora a gestão de riscos seja essencial e deva fazer parte de qualquer plano de reação, respostas cibernéticas e soluções técnicas estão sendo muitas vezes negligenciadas. Os especialistas vão analisar casos anteriores e identificar melhores práticas, bem como as deficiências deste cenário.

As discussões promovidas na Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana apresentam grande relevância, não somente em termos práticos, mas como instrumentos de manutenção da democracia. Desde a emergência sanitária da Covid-19 e as inúmeras implicações econômicas estreitamente impactadas pela pandemia, temos atravessado um cenário global de especial gravidade. Ações urgentes precisaram ser tomadas, agravadas pelas questões políticas e de cunho sociológico, que esperávamos pertencer ao passado, como o populismo e o nacionalismo exacerbado, além de movimentos contrários às vacinas, à ciência e aos direitos humanos. Ambos têm se manifestado em diversas partes do globo e, embora pareçam ter perdido força em certa medida, estão longe de serem componentes inofensivos do cenário da nova ordem geopolítica mundial. Tais elementos servem para ressaltar o quão importante é fortalecer e zelar pelas instituições e práticas democráticas. Parte essencial deste mecanismo de proteção é o diálogo presente nos fóruns multilaterais em suas diversificadas instâncias.

Realizada em formato virtual pelo segundo ano para proteger todos os envolvidos – organização, convidados e audiência, a 18ª edição da Conferência do Forte espera mais uma vez abrir fronteiras, como comprovado na edição de 2020, quando tivemos um público de mais de cinco mil pessoas provenientes de 45 países. E este ano, além das traduções do alemão, inglês e espanhol, haverá intérprete na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

*Aline Soares é coordenadora de projetos de relações internacionais da Fundação Konrad Adenauer; Caroline Bonfim é assistente de projetos da Fundação Konrad Adenauer