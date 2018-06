Eleitores de 84 cidades paulistas serão atendidos nos próximos sábados para biometria

Todos os cartórios eleitorais de 84 municípios paulistas vão abrir as portas nos próximos sábados para promover o cadastramento obrigatório. Quem não fizer a biometria terá o título cancelado. O prazo vence no final de março, dia 23 ou 27, dependendo do município.

Guarulhos e Sorocaba, maiores centros que passam pela biometria obrigatória, já estavam funcionando aos sábados e domingos, e seguem atendendo nos dois dias para garantir que o maior número de eleitores faça o procedimento.

Confira abaixo a lista de cartórios com funcionamento aos sábados*:

Zona Eleitoral Município Prazo

122ªZE – SÃO JOÃO DA BOA VISTA AGUAÍ 27/mar

202ªZE-ALTINÓPOLIS ALTINÓPOLIS 27/mar

294ªZE – SOROCABA ARAÇOIABA DA SERRA 23/mar

42ªZE – CRUZEIRO AREIAS 27/mar

225ªZE – AURIFLAMA AURIFLAMA 27/mar

210ªZE – BILAC BILAC 27/mar

26ªZE – BOTUCATU BOTUCATU 23/mar

159ªZE – DUARTINA CABRÁLIA PAULISTA 27/mar

167ª ZE – REGENTE FEIJÓ CAIABU 27/mar

36ª ZE – CANANÉIA CANANÉIA 27/mar

313 ªZE – OURINHOS CANITAR 27/mar

40ª ZE – CATANDUVA CATANDUVA 27/mar

313ªZE – OURINHOS CHAVANTES 27/mar

236ªZE – TAQUARITUBA CORONEL MACEDO 27/mar

43ªZE – CUNHA CUNHA 27/mar

44ºZE – DESCALVADO DESCALVADO 27/mar

229ªZE – VARGEM GRANDE DO SUL DIVINOLÂNDIA 27/mar

40ªZE – CATANDUVA ELISIÁRIO 27/mar

162ºZE – NHANDEARA FLOREAL 27/mar

210 ZE – BILAC GABRIEL MONTEIRO 27/mar

162ºZE – NHANDEARA GASTÃO VIDIGAL 27/mar

225ªZE – AURIFLAMA GENERAL SALGADO 27/mar

60ªZE – ITUVERAVA GUARÁ 27/mar

302ªZE – FERNANDÓPOLIS GUARANI D’OESTE 27/mar

151ªZE – GUARARAPES GUARARAPES 27/mar

ZES 185ª, 393ª, 394ª, 176ª, 278ª, 279ª e 395ª GUARULHOS 23/mar

225ªZE – AURIFLAMA GUZOLÂNDIA 27/mar

71ªZE – MARTINÓPOLIS INDIANA 27/mar

302ªZE – FERNANDÓPOLIS INDIAPORÃ 27/mar

69ªZE – LUCÉLIA INÚBIA PAULISTA 27/mar

26ªze – BOTUCATU ITATINGA 23/mar

155ªZE – PEDREGULHO JERIQUARA 27/mar

106ª ZE – RANCHARIA JOÃO RAMALHO 27/mar

196ªZE – JUNQUEIRÓPOLIS JUNQUEIRÓPOLIS 27/mar

128ªZE – SÃO LUÍS DO PARAITINGA LAGOINHA 27/mar

69ªZE – LUCÉLIA LUCÉLIA 27/mar

302ªZE – FERNANDÓPOLIS MACEDÔNIA 27/mar

162ºZE – NHANDEARA MAGDA 27/mar

71ªZE – MARTINÓPOLIS MARTINÓPOLIS 27/mar

302ªZE – FERNANDÓPOLIS MERIDIANO 27/mar

208ªZE – MIGUELÓPOLIS MIGUELÓPOLIS 27/mar

165ªZE – PRESIDENTE BERNARDES MIRANTE DO PARANAPANEMA 27/mar

162ºZE – NHANDEARA MONÇÕES 27/mar

171ªZE – MONTE AZUL PAULISTA MONTE AZUL PAULISTA 27/mar

162ºZE – NHANDEARA NHANDEARA 27/mar

225ªZE – AURIFLAMA NOVA CASTILHO 27/mar

162ºZE – NHANDEARA NOVA LUZITÂNIA 27/mar

180ª ZE – MARÍLIA OCAUÇU 27/mar

180ª ZE – MARÍLIA ORIENTE 27/mar

302ªZE – FERNANDÓPOLIS OUROESTE 27/mar

171ªZE – MONTE AZUL PAULISTA PARAÍSO 27/mar

26ªZE – BOTUCATU PARDINHO 23/mar

302ªZE – FERNANDÓPOLIS PEDRANÓPOLIS 27/mar

155ªZE – PEDREGULHO PEDREGULHO 27/mar

313ªZE – OURINHOS PIACATU 27/mar

117ªZE – SANTO ANASTÁCIO PIQUEROBI 27/mar

68ªZE – LORENA PIQUETE 27/mar

23ªZE – BAURU PIRATININGA 27/mar

69ªZE – LUCÉLIA PRACINHA 27/mar

106ªZE – RANCHARIA QUATÁ 27/mar

42ªZE – CRUZEIRO QUELUZ 27/mar

167ªZE – REGENTE FEIJÓ REGENTE FEIJÓ 27/mar

313 ªZE – OURINHOS RIBEIRÃO DO SUL 27/mar

117ªZE – SANTO ANASTÁCIO RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS 27/mar

155ªZE – PEDREGULHO RIFAINA 27/mar

151ªZE – GUARARAPES RUBIÁCEA 27/mar

294ªZE – SOROCABA SALTO DE PIRAPORA 23/mar

313 ªZE – OURINHOS SALTO GRANDE 27/mar

39ªZE – CASA BRANCA SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 27/mar

116ª ZE – SANTA RITA DO PASSA QUATRO SANTA RITA DO PASSA QUATRO 27/mar

117ªZE – SANTO ANASTÁCIO SANTO ANASTÁCIO 27/mar

202ªZE-ALTINÓPOLIS SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA 27/mar

225ªZE – AURIFLAMA SÃO JOÃO DE IRACEMA 27/mar

128ªZE – SÃO LUÍS DO PARAITINGA SÃO LUÍS DO PARAITINGA 27/mar

229ªZE – VARGEM GRANDE DO SUL SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA 27/mar

ZEs 137ª, 271ª, 294ª, 342ª, 343ª e 356 SOROCABA 23/mar

167ªZE – REGENTE FEIJÓ TACIBA 27/mar

116ª ZE – SANTA RITA DO PASSA QUATRO TAMBAÚ 27/mar

236ªZE – TAQUARITUBA TAQUARITUBA 27/mar

178ªZE – COLINA TERRA ROXA 27/mar

242ª ZE – VÁRZEA PAULISTA VÁRZEA PAULISTA 23/mar

180ªZE – MARÍLIA VERA CRUZ 27/mar

98ªZE – PITANGUEIRAS VIRADOURO 27/mar

220ªZE – VOTORANTIM VOTORANTIM 23/mar

* Guarulhos e Sorocaba também terão atendimento aos domingos.

Sobre a biometria

O cadastramento das digitais é uma tecnologia que confere ainda mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação. Ligado à urna eletrônica, o leitor biométrico confirma a identidade do cidadão por meio das impressões digitais, armazenadas em um banco de dados da Justiça Eleitoral e transferidas para as urnas eletrônicas.

O que levar

Para fazer a biometria, é preciso levar documento original de identificação com foto, comprovante de residência emitido nos últimos três meses e título eleitoral, caso tenha. Para maior comodidade, o eleitor pode agendar o seu horário pelo site, exceto em Guarulhos, que não está trabalhando com agendamento.

Onde ir no sábado

Cartórios eleitorais, nos sábados de 17 e 24 de março, das 9h30 às 17h30.

Onde ir em Guarulhos

Cartórios eleitorais, de segunda a sexta-feira, e sábados e domingos (dias 17 e 18 de março), das 9h30 às 17h30.

Postos de atendimento :

•Avenida João Veloso da Silva, 1181 – Cidade Jardim Cumbica. De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Sábados e domingos – 17 e 18 de março: das 9h30 às 17h30.

•Estr. do Capão Bonito, 53 – Jardim Maria de Lourdes. De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

•Parque Shopping Maia: Avenida Bartolomeu de Carlos, 230 – Jardim Flor da Montanha, Guarulhos. De segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Sábados e domingos – 17 e 18 de março: das 10h30 às 17h30.

•Shopping Bonsucesso: Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308. Jd.Albertina, Guarulhos. De segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Sábados e domingos – 17 e 18 de março: das 10h30 às 17h30.