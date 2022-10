Eleita deputada, Rosangela Moro anuncia ‘bancada anticorrupção’ Com 217 mil votos, mulher do ex-juiz Sérgio Moro postou nas redes que um núcleo comprometido com projetos e ações contra malversação de recursos públicos deverá se instalar na Casa parlamentar; além dela, o ex-coordenador da força tarefa da Operação Lava Jato Deltan Dallagnol foi eleito para a Câmara dos Deputados