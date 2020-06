Eleições Crea-SP: segurança, transparência e compromisso com a democracia

É fato que a pandemia do novo coronavírus alterou os hábitos da população mundial. E a segurança, com medidas sanitárias rígidas e constantes, é um fator que sempre terá de estar presente em todos os momentos de nossas vidas, mesmo com a descoberta de uma vacina em um futuro próximo. E é a partir dessa premissa que as eleições do Sistema Confea/Crea/Mútua vão ocorrer, neste ano, presencialmente.

O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) determinou que as eleições sejam realizadas no próximo dia 15 de julho de maneira presencial. Por conta disso, o Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo), assim como todos Conselhos Estaduais, por imposição legal, precisam seguir as determinações do órgão Federal. E o Crea-SP, na sua eleição em todo Estado, vai adotar práticas de cuidado além das medidas de segurança mínimas indicadas pelos órgãos de saúde, para garantir a integridade dos profissionais registrados e daqueles que contribuirão para a sua realização.

Em todos os locais de votação será obrigatório o uso de máscaras, bem como haverá a demarcação de distanciamento entre eleitores na fila e à frente dos mesários; álcool 70% para higienização das mãos dos eleitores; mesários com máscaras e protetores faciais adequados e luvas descartáveis; ambiente arejado e higienizado com álcool 70% e urnas e canetas higienizadas após cada votação.

Portanto, no dia 15 de julho, o Crea-SP estará absolutamente preparado para receber os seus registrados e promover um processo de eleição transparente e totalmente seguro. Será uma importante oportunidade para que todos os profissionais registrados possam contribuir para o futuro do Conselho, além de ser um compromisso com a democracia.

*Lenita Secco Brandão, engenheira, é vice-presidente no exercício da presidência do Crea-SP