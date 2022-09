Eleições, compras públicas e preferências nacionais

Com o início (oficial) da campanha eleitoral, tem se visto um acirramento das rivalidades entre os dois principais candidatos à presidência da República e, daí, um aprofundamento na extrema polarização política que, já há muito tempo, fratura a sociedade brasileira.

Essas divergências – aparentemente, inconciliáveis – não se situam apenas em um nível superficial, isto é, de mera troca de palavras e acusações no debate público. Diferenças relevantes podem ser percebidas na forma como as duas principais candidaturas (a do ex-presidente Lula da Silva, e a do atual presidente, Jair Bolsonaro) endereçam alguns dos principais gargalos e desafios do país.

Uma dessas diferenças está situada na posição que o Estado deve ocupar na vida econômica nacional e, em especial, sobre o papel das compras governamentais para o crescimento e desenvolvimento econômico do país.

Desde 2010, com a edição da Medida Provisória nº 495 – posteriormente convertida na Lei nº 12.349/2010 -, a legislação brasileira de licitações e contratos administrativos oferece a possibilidade de concessão de margens de preferência em favor de produtos e serviços nacionais em detrimento de seus equivalentes estrangeiros.

As alterações promovidas na Lei nº 8.666/1993 possibilitam ao Presidente da República favorecer certos segmentos de produtos e serviços nacionais com uma margem de até 25% sobre o preço oferecido para o fornecimento de um produto ou serviço estrangeiro em licitações públicas.

A exposição de motivos que acompanhava a então Medida Provisória nº 495 deixava claro que a medida se destinava a “agregar às finalidades das licitações públicas o desenvolvimento econômico nacional”, além de reconhecer “a relevância do poder de compra governamental como instrumento de promoção do mercado interno”.

Como resultado dessa movimentação legislativa – ocorrida no último ano da gestão do ex-presidente Lula da Silva -, diversos setores (16, no total) viriam a ser contemplados com margens de preferência em licitações públicas, desde fármacos e medicamentos, até brinquedos e papel-moeda. Todos esses setores foram contemplados durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, também do Partido dos Trabalhadores (PT), entre os anos de 2011 e 2015.

A nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) e que substituirá, em definitivo, a Lei nº 8.666/1993 a partir do mês de abril de 2023, repetiu a possibilidade de concessão de margens de preferência, embora em patamares diferentes (10%, de forma geral, e 20%, em caso de produtos ou serviços nacionais que envolvam desenvolvimento e inovação tecnológica). Essa parte da lei (art. 26) não foi objeto de veto pela gestão do atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro.

As diretrizes do plano de governo do ex-presidente Lula da Silva para uma eventual gestão presidencial durante o período 2023-2026 reforçam o papel das compras governamentais como ferramenta de fortalecimento das empresas nacionais, tanto públicas, quanto privadas. As compras públicas possuirão protagonismo na política industrial brasileira, servindo de incentivo para setores considerados estratégicos, como defesa, saúde e energia.

As compras públicas merecem abordagem distinta (senão nenhuma) nas diretrizes do plano de um eventual novo governo do atual presidente, Jair Bolsonaro. Elas não são mencionadas como instrumento ou ferramenta para aspectos como promoção do PIB, geração de emprego e renda, aumento de produtividade ou mesmo na estratégia de redução da dependência externa em certos setores estratégicos da economia.

Aquelas diretrizes, na verdade, reforçam o compromisso com a agenda atual de concessões de serviços e ativos públicos à iniciativa privada, privatizações e desinvestimento em empresas estatais.

Consta, ali, inclusive, a menção a adesão do Brasil a acordos internacionais, inclusive no âmbito da OMC. Embora não mencionado expressamente, é no âmbito desta última organização que, sob a atual gestão presidencial, o Brasil vem fazendo fortes movimentos no sentido de aderir ao Acordo Global de Compras Públicas (GPA), cujo intuito principal é justamente a eliminação de critérios discriminatórios em licitações, em razão de nacionalidade.

Desse modo, o resultado das eleições, para além de outros aspectos já conhecidos do grande público, também definirá que orientação será conferida ao poder de compra do Estado. A depender do desfecho, o Brasil poderá, de um lado, reavivar o papel instrumental das compras governamentais para fomento do mercado interno ou, de outro, manter a atual marcha no sentido de integrar o mercado nacional de compras ao mercado internacional. O tempo dirá.

*Luis Felipe Dalmedico Silveira é sócio das áreas de Licitações e Contratos do escritório Finocchio & Ustra Advogados