Eleições 2020: a derrota do extremismo e a força do PSDB

2020 vai ficar na história. Um ano a ser lembrado com muita angústia, sofrimento e incertezas. Um período em que o mundo parou! O isolamento social, a máscara e o álcool em gel, se tornaram utensílios essenciais de proteção contra um inimigo silencioso: a COVID19.

Em contrapartida a maior crise sanitária e econômica das últimas décadas, enfrentamos mais um período eleitoral. Os brasileiros saíram de casa e foram às urnas, para escolher o futuro dos municípios pelos próximos 4 anos.

O fechamento das urnas, no último domingo (29/11), consagrou o PSDB como o maior vencedor das eleições municipais. Ao todo, 520 cidades do país receberão o comando majoritário de líderes tucanos. Além dos 417 vice-prefeitos e 4.377 vereadores. Juntos, os municípios movimentam um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 1,3 trilhão.

Entre os eleitos, tivemos 651 mulheres escolhidas ao executivo, sendo 55 delas integrantes do PSDB. Comparado aos 4.750 homens eleitos como prefeito, temos um número ainda muito abaixo do esperado. Porém, se analisarmos os resultados das últimas eleições, em 2016, tivemos um aumento de 15% do número de mulheres em cargos políticos.

O PDSB São Paulo faz parte desta transformação, onde a mulher tem voz na política. O partido foi o que mais elegeu mulheres, foram 197 vereadoras e 13 prefeitas eleitas. O resultado é fruto de incentivo partidário, apoio e determinação para que as mulheres se engajem e participem ativamente.

A escolha dos eleitores ilustra o fim do extremismo, que tanto se destacou nas últimas eleições. A população entendeu que política deve ser feita com compromisso, planejamento e trabalho. A atuação deve ser com responsabilidade, sem exageros ou ideologia e Fake News. Tivemos um voto mais consciente e o PSDB, com anos de história e trabalho, oferece essa segurança ao povo.

Como deputada estadual, líder na Assembleia Legislativa de São Paulo e membro da executiva Estadual, classifico as eleições como mais um importante capítulo na história. O PSDB reconquistou o seu papel nestas eleições, recolocando a sua força e confiabilidade junto à população.

O resultado comprova que todos os membros políticos, seja na ALESP, nas Prefeituras ou no Governo Estadual, os líderes tucanos estão realizando um bom trabalho. Uma atuação consciente e que recebe a aprovação do povo. E eu estou muito feliz em contribuir com essa história, onde quem ganha é a população.

*Carla Morando, Deputada Estadual e líder do PSDB na ALESP