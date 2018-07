Eleições 2018: TRE de São Paulo cria núcleo de suporte aos partidos

Com o objetivo de oferecer suporte procedimental e técnico aos partidos políticos durante as eleições de 2018, começa a funcionar nesta sexta-feira, 20, o Núcleo de Atendimento aos Partidos Políticos (NAPP), do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Segundo a Coordenadoria de Comunicação Social do TRE paulista, a equipe multidisciplinar ‘está preparada para solucionar as mais diversas dúvidas’.

Os partidos poderão solicitar esclarecimentos sobre temas como convenções partidárias, registros de candidatura, arrecadação e gastos de recursos de campanha e prestação de contas, assim como o uso dos sistemas relacionados a esses procedimentos.

Uma das novidades para os partidos nestas eleições é a entrega de toda a documentação em formato digital. A utilização do Processo Judicial eletrônico (PJe) vai propiciar mais agilidade aos trâmites, destacou o Tribunal.

Horário de atendimento no Núcleo de Atendimento aos Partidos Políticos (NAPP)

O NAPP funcionará no período de 20 de julho a 21 de setembro e todo o suporte aos partidos será prestado somente por telefone.

A partir de 11 de agosto, o atendimento via Núcleo de Atendimento aos Partidos Políticos ocorrerá também nos finais de semana, das 12h às 19h. E nos dias 13, 14 e 15 de agosto, às vésperas do fim do prazo para a apresentação dos pedidos de registro de candidatura, o horário de funcionamento do Núcleo será ampliado, das 9h às 19h.

Período: 20 de julho a 21 de setembro

Atendimento: de 20 de julho a 10 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h.

De 11 de agosto a 21 de setembro, de domingo a domingo, das 12h às 19h, exceto nos dias 13, 14 e 15 de agosto, quando o horário será das 9h às 19h

Telefone para atendimento: 3130-2010

Público-alvo: partidos políticos e coligações

Verdades e mitos eleitorais

Votar nulo pode anular eleição? Em 2016, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro lançou a campanha #MitosEleitorais nas redes sociais Facebook (fb.com/trerj) e Twitter (twitter.com/trerj). O objetivo era esclarecer os principais boatos que circulam durante o período eleitoral.

Mito nº 1 – Se mais de 50% dos votos forem nulos, a eleição é anulada: Falso

Mito nº 2 – Voto em branco vai para quem está ganhando: Falso

Mito nº 3 -Nas eleições para vereador e deputado, quem tem mais votos sempre é eleito: Falso