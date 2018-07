Eleições 2018: perfis de candidatos, status de candidaturas e prestações de contas na internet

O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou em seu portal na internet na quinta-feira, 26, o DivulgaCandContas, sistema que permite consultar as prestação de contas eleitorais e o perfil de todos os candidatos que concorrerão nas eleições gerais deste ano.

Por meio do sistema é possível saber o quantitativo e a situação jurídica de cada candidatura, além dos dados biográficos dos candidatos, informou o site do Tribunal.

O DivulgaCandContas disponibiliza as informações das prestações de contas parciais e finais de cada campanha, com a discriminação dos gastos realizados e dos recursos financeiros arrecadados, identificando os doadores e fornecedores declarados pelos candidatos e partidos políticos.

A partir dos relatórios financeiros que recebe, o sistema fornece informações sobre financiamento das campanhas. Assim, é possível a qualquer cidadão acompanhar a arrecadação e os gastos realizados.

Os dados do DivulgaCandContas são atualizados três vezes ao dia (às 8h, 14h e 19h). Além disso, diariamente os dados são extraídos e disponibilizados no Repositório de dados eleitorais.

Para acessar o sistema não há necessidade de cadastro prévio ou autenticação de usuário. Informações técnicas adicionais podem ser obtidas no ícone ‘Acesso à Informação’, localizado no rodapé da página do sistema.

O TSE destaca que ‘a versão em aplicativo para tablets e smartphones foi descontinuada, mas é possível acessar o sistema pelo navegador do smartphone de forma responsiva, ou seja, o sistema irá adequar-se automaticamente à visualização na tela do celular’.