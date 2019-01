Eleição de Bolsonaro mostra que instituições funcionam, diz Lamachia

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cláudio Lamachia, afirmou ao deixar o Congresso que a eleição de Jair Bolsonaro mostrou que as instituições estão funcionando. Ele disse esperar também que o novo governo possa tirar o Brasil da crise.

“O novo presidente eleito democraticamente é a demonstração clara que o nosso Estado democrático de direito está fortalecido e que nossas instituições, ao longo dessa caminhada, funcionaram como efetivamente deveriam ter funcionado”, afirmou. “Espero que o novo governo possa, rapidamente, já trazer suas propostas para retirar o Brasil dessa crise que estamos vivendo hoje.”

Lamachia disse esperar do novo governo o ‘respeito à Constituição e o respeito às leis’. “Devemos torcer, como todo brasileiro, para que dê certo”, afirmou.

O presidente da OAB fez uma ressalva ao esclarecer que a instituição permanecerá independente do governo. “A OAB não é nem do governo nem da oposição, é do cidadão e do advogado. Nossa ideologia é a Constituição”, disse.