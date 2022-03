‘Ela acordou cega, desesperada’, diz nora de mulher que sofreu lesões graves após usar pomada modeladora para tranças

No Twitter, uma denúncia contra a marca de produtos de beleza, Ômega Fix, viralizou no último domingo, 20. “Mergulhou na piscina, quando levantou e abriu o olho começou a ver tudo esbranquiçado”, escreveu Karinne Moura na publicação. Ela relatou que a sogra dela usou a linha de pomada para tranças na sexta-feira, 18. Um dia depois, quando tomou banho de piscina, teve uma lesão grave na região dos olhos. O caso aconteceu no Rio de Janeiro. Karinne disse que a sogra ainda cogitou ser reação ao cloro da água, mas a convenceu a ir ao hospital, pois havia visto casos semelhantes na internet.

“Ela acordou cega, desesperada, gritando, porque não enxerga nada”, contou no post. Ela afirmou que os médicos informaram que a sogra dela queimou as retinas dos olhos. Por fim, Karinne finalizou alertando os internautas, e principalmente pessoas que costumam utilizar a pomada modeladora em crianças. “Gente, vamos compartilhar, alertar as pessoas ao nosso redor, porque é desesperador isso. Cuidado ao fazer isso em crianças, é muito perigoso!”.

🚨 ALERTA!!!! Então, essa é minha sogra, no dia 18 de março a ela fez uma trança com essa pasta modeladora que está todo mundo usando, no dia 19 de março, foi para um sítio no qual a mesma mergulhou na piscina, quando levantou e abriu o olho, começou a ver tudo esbranquiçado+++ pic.twitter.com/ARAv3oUkk8 — Mirella Reis 💗 (@Karinne_Mirella) March 20, 2022

No tweet, com mais de 70 mil curtidas, outras mulheres comentaram que após utilizar pomada modeladora de outras marcas, também enfrentaram reações parecidas com a que Karinne expôs. Uma delas disse que ficou com os olhos “embaçados, sentiu dor e ardência”. Mas apresentou melhoras depois que iniciou um tratamento específico para o caso.

Uma das composições do produto, descrita na embalagem, é o hidróxido de sódio. Item que também está presente nas outras marcas citadas pelos seguidores. Ao longo da publicação, depoimentos e fotografias embasam a denúncia feita por Karinne. A maioria dos registros são de mulheres com olhos vermelhos e irritados. Muitas pessoas criticaram os consumidores que usaram o produto e depois tiveram contato com água. Já outra parte dos seguidores, afirmaram que a responsabilidade é da marca por causa da falta de transparência. “Quando produtos desse tipo falam de evitar contato com os olhos é porque pode dar uma irritação, um incômodo, coisas assim. Não porque deixa a pessoa cega. Produto de cabelo nenhum deve ter esse risco”, comentou.

A trancista Joy Joy Quintanilha compartilhou em sua página oficial do YouTube uma série de vídeos em que explica a gravidade das pomadas modeladoras. De início, ela destaca a popularidade do produto. “Ela [a pomada] facilitou a vida de muita gente”. No entanto, destacou os riscos da pomada. “Eu percebi que dava muita caspa, coçava muito”. E ainda alertou: “Eu vim aqui falar para vocês porque eu recebi relato de várias pessoas que não sabem porque fizeram tranças e foram parar no hospital”.

A reportagem do Estadão entrou em contato com os telefones disponibilizados no site da Ômega Fix, mas até a publicação deste texto não houve retorno. A equipe também não conseguiu contato com a empresa Cape Cosméticos Ind. Ltda. – marca que aparece no rótulo do produto como responsável pela produção da pomada.