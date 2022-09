Eficiência ou morte!

O desalinho da agonizante lei de licitações com as necessidades da Administração é um fenômeno bastante percebido e que vinha sendo remediado com a edição de leis e normas infralegais para contornar sua estrutura burocratizante. Ampliaram-se seus objetivos[1]; atualizaram-se seus valores[2]; criou-se o Pregão, o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, o Regime próprio para empresas estatais, as regras para contratar concessões e parcerias público-privadas, e uma série de regras e procedimentos variados instituídos por Decretos, Instruções Normativas e outros atos que vieram preenchendo espaços que a lei não lograva ocupar.

Ainda que os avanços paralelos tenham ocorrido, a lei geral permaneceu como a espinha dorsal do sistema, ao qual se socorre como matriz primária ou subsidiária das regras que presidem as contratações públicas.

Com o advento da Lei n. 14.133/2021, ora em estado de convivência com a Lei n. 8.666/93, esse conjunto ganhou um sopro de novidade. Como artefato humano, convivem nela a marca da evolução e da imperfeição, mantendo-a sempre aberta a melhorar.

Parte substancial de suas “inovações” são, na verdade, a incorporação – com alguma melhoria – de regras já existentes e que faziam parte de microssistemas ou de normas infralegais federais. Isso já é muito: primeiro, por permitir que a norma possa ser adotada nas licitações que lhe escapavam; segundo, porque ao inserir a regra como “norma geral”, espraia sua aplicação obrigatória às demais unidades da federação, compartilhando experiência bem-sucedida e conferindo maior uniformidade e segurança jurídica. E além dessas normas, a nova lei também incorporou ganhos advindos de questões debatidas na doutrina especializada e na jurisprudência, contribuindo para que esses “precedentes” se tornem mais difundidos e tenham maior estabilidade e previsibilidade.

Mais que isso, a Lei vislumbrou os ganhos de uma administração gerencial, erguendo um totem em homenagem à eficiência. Elegeu o planejamento como princípio, ao lado da eficácia e da segurança jurídica[3]. E transformou esse princípio em diretriz concreta a ser obrigatoriamente seguida no iter procedimental da contratação pública, caracterizando a própria fase preparatória. Extinguiu modalidades licitatórias ultrapassadas e instituiu o Diálogo Competitivo; fundiu o procedimento da concorrência com o do Pregão; repaginou o seguro-garantia e os procedimentos auxiliares; criou um Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); exigiu a gestão por competências[4]; positivou o uso de modelos de minutas[5]; reforçou o papel da assessoria jurídica no controle dos atos[6]; abandonou o prestígio à formalidade inútil[7] e às decisões sem sentido prático[8], dentre outros avanços.

Enfim, se é bem verdade que a lei não alcançou a marca de uma verdadeira revolução, não é menos verdade ser ela o resultado da revolução possível e um lenitivo que há muito se esperava no desalento que se tornou aplicar a “antiga” Lei Geral de Licitações e Contratos.

Mas nada será suficiente se essa mudança de perfil legal não vier acompanhada de inculcação nos agentes executores de que a real transformação ocorrerá na prática do dia a dia, no movimento pendular de olhos entre o texto da norma e a vivência do cotidiano administrativo onde deve se tornar efetiva.

Mais que um aglomerado de preceitos, a nova lei representa um compromisso com a eficiência, além de um autêntico ato de fé no seu operador, convidando-o a ter ousadia e criatividade no manejo inteligente das ferramentas que lhe foram oferecidas.

O término do prazo de vigência simultânea das normas exigirá o abandono do conforto em se acionar a lei antiga e o tempo dirá se os propósitos do novo texto será alcançado.

*Wesley Bento é procurador do Distrito Federal, advogado, sócio do escritório Bento Muniz. Pós-graduado em Direito Processual Civil, pela PUC-SP, MBA em Parcerias Público-Privadas e Concessões, pela FESP-SP/LSE Enterprise e mestrando em Direito Constitucional, pelo IDP

[1] A Lei n. 12.349/2010 incluiu o “desenvolvimento nacional sustentável” como um dos objetivos da licitação.

[2] Decreto n. 9.412, de 18 de junho de 2018

[3] Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

[4] Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei que preencham os seguintes requisitos:

[6] § 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.

[7] Nesse sentido, os artigos 12, IV e V; 59, I e V; 64, § 1º; 71, III; e 148.

[8] A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB é de observância obrigatória no procedimento da nova lei de licitações (art. 5º) e trata de parâmetros de razoabilidade para prolação de decisões administrativas em seus artigos 20 a 27.