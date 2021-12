Eficiência do sistema elétrico nacional está nas mãos do Senado Federal

O desenvolvimento de qualquer setor ou segmento econômico inovador está atrelado a diversos pilares que atuam como base de sustentação de uma estrutura sólida e que permitam um crescimento ordenado, sustentável e duradouro. No caso do sistema elétrico brasileiro não é diferente. Entre esses pilares, estão o planejamento e o diálogo. Entretanto, o Brasil tem cometido seguidas falhas de gestão e de planejamento que colocam em constante risco a eficiência deste setor estratégico para a economia do país. O alarmante é que não vemos sinais de mudança neste cenário.

Em 2021, o Brasil enfrenta a pior crise no abastecimento dos reservatórios das hidrelétricas dos últimos 90 anos. A falta de planejamento sistêmico fez com que o setor elétrico se curvasse diante da maior crise hídrica dos últimos tempos. A baixa diversificação da matriz elétrica nacional, somada a histórica dependência dos recursos hídricos para a geração de energia, resultaram em ações emergenciais repetitivas, ineficazes e que recaem exatamente sobre a população, os consumidores de energia elétrica.

Por falta planejamento, o governo mais uma vez se vê obrigado a promover o acionamento emergencial das termelétricas, fontes poluentes e mais caras, o que resultou no aumento expressivo das tarifas de luz. A previsão do ICS (Instituto Clima e Sociedade) aponta que o acionamento das usinas térmicas vai custar R$ 140 bilhões aos consumidores entre os próximos 20 e 30 anos.

Tudo isso, em um país vocacionado para o setor de energia limpa, como solar e eólica, que poderia contribuir significativamente no enfrentamento deste momento desafiador e evitar novas crises, com a garantia da manutenção da geração de energia em tempos de estiagem, com fontes limpas, renováveis e, pasmem, mais baratas.

Há mais de dois anos, o setor de energia renovável se uniu para mudar essa realidade, mas esbarra nas mesmas amarras que travam o incremento de diversos segmentos no Brasil. Uma delas é o rito legislativo e alguns de seus instrumentos que, ao invés de dar celeridade, atrasam a tramitação e definição de pautas urgentes. O objetivo do setor de energia limpa é a construção conjunta de um planejamento que possibilite seu crescimento, ou seja, a criação do arcabouço regulatório da geração de energia limpa descentralizada.

Nesse período, o Projeto de Lei 5829/19, que institui o marco legal da geração distribuída, foi amplamente discutido com a participação de todos os envolvidos e interessados, como o próprio Parlamento, o Governo Federal, por meio do Ministério de Minas e Energia, a agência reguladora do setor (Aneel) e entidades representativas de todos os segmentos que compõem o sistema elétrico brasileiro, entre elas, o INEL (Instituto Nacional de Energia Limpa).

O resultado desse planejamento foi um acordo para a formatação de uma proposta coesa que promova o avanço e a democratização da energia limpa e renovável no Brasil. Em agosto, o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados com ampla votação favorável – 476 votos a favor e apenas três contra. O posicionamento do Plenário da Câmara foi uma clara demonstração de consenso em relação à matéria.

O projeto seguiu o seu rito natural e democrático e foi encaminhado para a Casa Revisora. Entretanto, no Senado Federal surgiu uma das manobras que tornam morosa a tomada de decisão no Brasil. No total, foram apresentadas 33 emendas ao texto do projeto, sendo que 19 delas às vésperas da data prevista para a votação em plenário. Se acatadas, voltamos a estaca zero, já que a proposta retorna para apreciação da Câmara dos Deputados.

A emenda parlamentar é uma ferramenta importante por permitir ajustes pontuais e até a correção de distorções. Entretanto, não necessariamente é sinônimo de bom trabalho legislativo, especialmente, quando é concebida no improviso. Também é usada para inserção de jabutis – emendas que não têm ligação direta com o texto principal colocado em discussão no Congresso Nacional.

O setor elétrico brasileiro vive um momento delicado justamente por falhas de planejamento. A aprovação do projeto discutido há dois anos, sem alterações, é estratégica para o país. A crise hídrica e a alta nas contas de luz deixaram clara a necessidade de diversificação da matriz elétrica nacional para a consolidação de um sistema elétrico mais robusto e eficiente no Brasil.

No caso do PL 5829/2019, a sugestão de um número excessivo de emendas apresentadas aos 45 minutos do segundo tempo, grande parte descolada de um exercício de negociação de dois anos, é mais um claro e lamentável indicativo de que o planejamento e o diálogo não são considerados pilares para a definição das políticas públicas no Brasil. Com o ano eleitoral batendo à porta, é provável que um desfecho para esse tema premente seja, mais uma vez, adiado indefinidamente. Um contexto prejudicial não apenas para o sistema elétrico e para a economia nacional, mas principalmente para a população brasileira.

O Senado tem em suas mãos a oportunidade histórica de contribuir para o desenvolvimento e o incremento definitivos da energia solar no Brasil. Trata-se de um momento ímpar, de mudança positiva e de progresso para um setor estratégico. A responsabilidade de atuação do Parlamento deve estar à altura que o momento exige. Não cabe improviso, uso de criatividade e, principalmente, o momento não permite considerações descoladas do consenso definido após profundo debate. É imperativo o devido respeito aos dois anos de diálogo entre o setor de energia limpa e os representantes do Estado.

Caberá ao próprio Senado Federal definir, nos próximos dias, qual papel deseja desempenhar nesse momento determinante para o país: o de ator principal ou de antagonista na definição sobre o futuro e a eficiência do sistema elétrico nacional.

*Heber Galarce, presidente do INEL (Instituto Nacional de Energia Limpa)