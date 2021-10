Efeito ISS: desânimo e falta de informação

A exclusão do ISS (Imposto Sobre Serviços) da base de cálculo das contribuições do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) é uma causa com grandes chances de ganho para as empresas de serviços. Chamada de tese filhote por se derivar da famosa “tese do século”, que tratou sobre a retirada do ICMS da base do PIS/Cofins, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2017, tem potencial de alto impacto no caixa das empresas, seja de grande, médio ou até pequeno porte.

No entanto, se o cenário esperado era de uma verdadeira corrida de empresas para garantir a restituição dos impostos pagos nos últimos cinco anos, o que se tem notado é muita falta de informação acerca do tema, principalmente entre as empresas médias e pequenas. A falta de motivação em ajuizar uma ação agora se dá por não terem dimensão do incremento financeiro que o processo pode gerar e, assim, elas têm deixado o assunto para depois.

Grandes companhias normalmente possuem apoio de diversas frentes para resolver a burocracia do sistema tributário: times internos especializados, como contadores e advogados, além de prestadores de serviços, entre eles, consultorias e escritórios de contabilidade e acesso às mais competentes bancas do país. Muitas delas, inclusive, possuem até mais advogados e contadores em sua equipe de colaboradores do que pessoas ligadas ao próprio core business. Esse cenário é comum, por exemplo, em companhias da área de construção civil que tocam obras por todo país e precisam estar atentas às regras de cada localidade.

ISS, ICMS e PIS/Cofins, de competência municipal, estadual e federal, respectivamente, são impostos de natureza semelhante. Dessa forma, assim como a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins foi aprovada pelo STF, ISS, PIS e Cofins entrariam na mesma tese de exclusão. Desde 2008, o STF reconhece esse debate e atribui a ele o nome de Tema 118. Parado na mais alta instância do poder judiciário brasileiro, espera-se uma definição para 2022. Porém, em ano de eleições, a decisão corre o risco de ser postergada ainda mais.

Enquanto isso, as empresas que ainda não ajuizaram ações estão perdendo tempo. E muito dinheiro. O cerne da questão é: a provável decisão favorável ao contribuinte realmente permitirá retroagir os valores pagos indevidamente? Por quanto tempo? A julgar pelo que aconteceu com a tese do século, que tratou do ICMS, haverá sim retroação de tributos. A ação foi julgada em 2020 e as companhias que tinham ações judiciais em andamento até março de 2017 foram beneficiadas com a restituição dos últimos cinco anos. Considerando que a ação do ISS é semelhante, empresas que deixarem para a última hora podem conseguir o benefício apenas a partir da data do julgamento em diante, ou seja, sem retroação.

Em um período de retração econômica como o que estamos vivendo é fundamental que todos os portes de empresa tenham acesso às vantagens que uma decisão favorável do Tema 118 pode proporcionar. Essa é mais uma oportunidade para desafogar o caixa de muitas empresas que enfrentaram, ou ainda vem enfrentando, dificuldades financeiras por conta da crise. Pensar a longo prazo pode definir o futuro de um negócio, mas é natural entender o desânimo desses pequenos e médios empresários frente a um cenário em que empresas gastam R$ 180 bilhões com burocracia tributária anualmente, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Mas a oportunidade está aí. No caso do ICMS, um dos exemplos recentes mais emblemáticos é o da Renner, que conseguiu o direito de reaver R$ 1,4 bilhão por conta de ação na Justiça que pleiteava a exclusão do tributo da base de cálculo do PIS/Cofins. A Gerdau Açominas também venceu, em novembro do ano passado, uma ação na qual solicitava a retirada do ICMS, e conseguiu reaver R$ 952 milhões. De acordo com estimativas do IBPT, somente a tese do ICMS tem impacto estimado para à União de R$ 358 bilhões.

De volta ao ISS: empresas de todos os portes precisam correr para garantir maior tempo de retroação. Importante lembrar que as atuais propostas de reforma tributária em tramitação já preveem a retirada do ISS, do ICMS e do PIS/Cofins da base de cálculo, ou seja, há o reconhecimento generalizado de que esses impostos têm sido cobrados de maneira indevida.

A demora na decisão por parte do STF e a indefinição de seus reais efeitos gera insegurança jurídica. Além disso, com essa lentidão, as teses filhotes surgem por todos os lados, alimentando a retirada de outros tributos das bases de cálculo de contribuições e impostos. Enquanto isso, com mais de 50 normas fiscais surgindo a cada dia útil, pequenos e médios empresários seguem perdendo oportunidade de reorganizar sua gestão tributária, para então recuperar impostos pagos indevidamente e dar sequência aos seus negócios com mais dinheiro em caixa.

*Eduardo Bitello, advogado tributarista, professor de direito tributário da ESPM e sócio da Marpa Gestão Tributária