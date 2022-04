Educação: substantivo feminino

Ao refletirmos a participação feminina na educação brasileira, notamos uma trajetória que parte do protagonismo à posição de coadjuvante. Em um país cujos índices de conclusão de estudos são liderados por elas – desde os primeiros anos do ensino fundamental ao ensino superior – é inegável os reflexos das questões de gênero no mercado de trabalho e, por consequência, na profissão docente.

O Brasil tem mais de 2,2 milhões de docentes da educação básica e 80% são do sexo feminino. A distribuição, no entanto, tem uma dimensão piramidal: quanto mais se eleva o nível escolar, diminui a proporção de mulheres e cresce a de homens. Assim, as mulheres representam 96% dos profissionais da educação infantil, 88% dos anos iniciais, 66% dos anos finais e 57% do ensino médio. Também na direção das escolas, as mulheres são 80,6% dos quase 180 mil ocupantes do cargo. Nas secretarias municipais de educação, 72% dos dirigentes são mulheres para 28% de homens, segundo levantamento da UNDIME – União dos Dirigentes Municipais de Educação SP em 2021. [1]

A pirâmide se repete na esfera política. Dos 27 secretários de educação em exercício este ano, 16 são homens e 11 são mulheres. Em quase 100 anos de existência do Ministério da Educação o país teve apenas uma Ministra.

Na frequência à educação superior, o percurso das mulheres foi lento, mas decisivo. Como bem destaca a professora e pesquisadora Marta Arretche em um de seus estudos, dois grupos sociais sofreram imensos obstáculos para alcançar esse nível de ensino: a população negra e as mulheres. A partir dos anos 70, a presença feminina se tornou recorrente ao passo que a população negra não teve o mesmo destino, pois, ao fim da primeira década do século XXI, 75% dos universitários eram brancos. Entre os negros, as mulheres eram a maioria nas universidades.

As mulheres entram no universo da educação e do trabalho, alcançam maiores níveis de escolaridade e, nem por isso, obtém salários equivalentes aos de homens brancos de igual escolaridade e responsabilidade. O salário delas ainda é inferior e, quanto mais elevado o nível, maior a desigualdade entre os sexos.

Embora pareçam contraditórios, os dados sobre a participação das mulheres no mundo da educação e do trabalho podem ter uma interpretação a partir das teorias críticas de gênero.

Nas sociedades ocidentais, a distinção entre o mundo público e o mundo privado recobre atribuições supostamente “naturais” da divisão entre homens e mulheres. Cabe aos homens, tradicionalmente, o mundo público, espaço de embates e disputas, enquanto às mulheres está destinado o mundo privado e doméstico.

Assim, a educação foi um caminho socialmente validado para o ingresso das mulheres no mercado de trabalho por se entender que ali as atividades se assemelhavam àquelas que estavam delegadas a elas: o cuidado com o outro no espaço reservado. A inserção das mulheres no próprio mercado educacional é também fruto dessas distinções. Quanto mais jovem a clientela, mais feminina a força de trabalho.

Estudos de gênero caracterizam a feminilização das profissões, quando a maioria é composta por mulheres – como as ligadas aos cuidados, em particular nas áreas de saúde, assistência social e educação. Essa é uma dimensão quantitativa dos estudos, mas há também a dimensão qualitativa: a feminização, um produto desse processo. A pesquisadora Silvia Yannoulas explica que quando se aumenta a presença feminina em determinada ocupação, este ofício perde prestígio social e passa a ser considerado pouco qualificado, o que justifica remuneração mais baixa.

A pandemia da Covid-19 escancarou as desigualdades de gênero na profissão docente. Uma pesquisa do Grupo de Estudo sobre política educacional e trabalho docente (Gestrado) [2] no Brasil e na América Latina mostrou que as professoras trabalharam em condições mais adversas do que os homens e em dupla jornada.

Além de dedicarem maior tempo às atividades domésticas, quando se tratava das práticas profissionais, elas compartilhavam seus equipamentos com demais familiares em proporção superior aos homens. Mais trabalho, menos tempo e menos infraestrutura distinguem o trabalho das educadoras durante a pandemia.

Com a ampliação da cobertura vacinal e a retomada das atividades presenciais, a educação enfrenta hoje o desafio de sanar os prejuízos enfrentados pela comunidade escolar. Avaliações diagnósticas atestam importantes perdas de saberes curriculares, que impõem estratégias específicas para impedir a evasão dos estudantes pelo desânimo ou desinteresse pela escola.

Mas é também urgente a necessidade de atentar para as condições em que os profissionais da educação têm retornado aos espaços escolares. Sendo feminina a maioria dos docentes, sem políticas de gênero que apoiem e fortaleçam a presença das mulheres os desafios educacionais permanecerão como desafios e caberá às mulheres enfrentar sem o suporte necessário as difíceis condições da retomada das atividades.

1 UNDIME-CAED: Pesquisa Perfil dos dirigentes municipais de educação 2021.

2 https://gestrado.net.br/

*André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santillana