Educação financeira infantil: o que esperar do novo governo?

Cada vez mais eu fico incomodado com os radicalismos e a falta de bom senso que prevalece dentro desta realidade de polarizações. Sempre brinco com colegas profissionais que – na onda dos radicais – deveria fundar o PRC – Partido Radical de Centro, um partido norteado e cujo foco seja o bom senso!

Vejo discussões entre bolsonaristas e lulistas, uns com medo do futuro da economia, outros entusiasmados com uma política fiscal arrojada e mais incentivo a educação. Não seria o momento de termos bom senso e focar no que importa? Dedicar atenção inequívoca ao tema da educação financeira infantil? Afinal, o futuro das crianças de hoje também passa por esse tema.

Apesar de a educação financeira infantil já constar do currículo escolar obrigatório não vi em nenhum lugar no plano político ou nas campanhas dos mencionados candidatos qualquer menção ao assunto. Ele está marginalizado!

Um estudo encomendado pelo APP Powpay revelou que a maioria das poupanças que as famílias e os jovens fazem é para investimento em educação. O problema todo é em qual educação?

Esta semana vi um post no Instagram do educador Thiago Godoy que exprime em parte a minha preocupação. Ele externava que “um marmanjo de 17 anos tem que fazer uma prova sobre o sistema excretor das galinhas, mas não faz ideia de quanto de juros se paga em um financiamento imobiliário de 30 anos”.

Um partido que preza pelo emprego justo e leva a palavra trabalho em seu nome, tem a obrigação de fomentar e instruir os atuais e futuros trabalhadores sobre economia e finanças. É um tema que não pode ser deixado à margem. É urgente uma revisão séria do currículo escolar que inclua temas pertinentes às relações econômicas do dia a dia. Sem isso não existe economia que se sustente.

O jovem brasileiro, trabalhador ou não, desconhece os impostos, não sabe como se formam os preços de produtos e serviços ou como se avaliam os custos daquilo que é produzido. E isso se reflete, inclusive, no momento de valorar e calcular o próprio trabalho e salário ou avaliar os riscos de empreender.

Eu sou insistente no tema da inteligência financeira. Isso mesmo, inteligência! Etimologicamente, a palavra “inteligência” originou-se a partir do latim “intelligentia”, oriundo de “intelligere”, em que o prefixo intersignifica “entre”, e legere quer dizer “escolha”.

Ou seja, o significado original do termo faz referência à capacidade de escolha de um indivíduo entre as várias possibilidades que lhe são apresentadas. E ela só pode ocorrer quando alguém tem acesso e as conhece.

Como um jovem pode fazer boas escolhas financeiras se não conhece finanças? Como um jovem pode escolher um bom trabalho se não sabe como o seu salário é calculado? Como um jovem pode fazer seu dinheiro render se não conhece juros ou os impostos que – sistematicamente – consomem sua renda?

Me parece óbvio que uma população letrada e educada financeiramente evitaria e enfrentaria melhor quaisquer adversidades econômicas e financeiras que pudessem ocorrer. Será que o bom senso pode prevalecer?

Em um país onde parcela da população acredita em uma nova onda de investimentos na educação e outra acredita que a economia deva ser preservada a qualquer custo, uma política de incentivo à educação financeira infantil parece ser o caminho mais adequado.

Estou de olho nas ações do novo governo e farei meu papel cobrando uma atenção maior sobre o tema. Convido você a participar desta luta.

*João Candido Motta, CSO da Powpay, é especialista em educação financeira.