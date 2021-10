Eduardo Leite: o presidente para unir o Brasil

A candidatura do governador gaúcho, Eduardo Leite, é uma das melhores novidades que a política brasileira produziu nos últimos anos e, se o PSDB souber refletir sobre esse fato, certamente o escolherá, em seu processo de prévias no próximo mês, como o representante do partido para as eleições presidenciais de 2022.

Eduardo dispõe de muitas qualidades como ser humano e como político, mas o que debateremos nas próximas linhas é a importância simbólica que uma candidatura como a sua representa nesse momento para o país, em termos de superação das clivagens ideológicas, de defesa da responsabilidade fiscal, valorização da diversidade e atenção aos problemas da pobreza e da desigualdade social.

Em primeiro lugar, o Brasil já não pode suportar mais a comezinha disputa que, seguidamente, elege o “menos pior” para governar os destinos de nossa nação. Nosso país merece um candidato bem preparado, com experiência comprovada em gestão pública e sem máculas de corrupção em seu currículo.

Além disso, também precisamos compreender, de uma vez por todas, que a responsabilidade com os recursos públicos é condição indispensável para um bom governo, independentemente da ideologia que professemos. Não pode haver mais espaço para aventuras com o dinheiro dos cidadãos, uma vez que a história está coalhada de exemplos – à direita e à esquerda – de que a corda sempre arrebentará para o lado dos mais pobres e desvalidos.

Dessa forma, a exemplo de grandes tucanos como Mario Covas e Fernando Henrique Cardoso, soube recuperar a confiança dos contribuintes e sanear as contas públicas, devolvendo aos seus concidadãos a capacidade de construir seus projetos e realizar seus sonhos, vencendo o fantasma da insolvência de recursos, legada por anos de administrações perdulárias e pouco eficientes.

Outra questão digna de nota é a valorização da diversidade que a candidatura de Eduardo Leite representa, superando os paradigmas estabelecidos. Para além de sua própria trajetória de coragem, Leite soube transitar por todos os campos: em sua gestão como prefeito de Pelotas, teve como vice uma professora universitária, enquanto que, em sua atual gestão como governador, compôs sua chapa com um delegado de polícia.

Por fim, mas de forma alguma menos importante, Eduardo possui, como poucos, a sensibilidade social que precisamos nesse momento de crise econômica aguda deixada por uma terrível pandemia e um governo sem qualquer capacidade de dotar o país de um rumo nas políticas de assistência e desenvolvimento social.

Como ex-secretário estadual de São Paulo para estas questões, conheço muito bem o desafio que o momento exige para esta área e deposito plena confiança de que o jovem governador do Rio Grande do Sul dê conta desse desafio, tendo provado seu valor no combate à pandemia de covid-19 e seu terrível legado.

O Brasil teve um processo eleitoral movido pela força do ódio em 2018, onde o sentimento de repulsa a um partido que promoveu enormes desmandos com os recursos públicos acabou levando à eleição, pela maioria de nossos compatriotas, a um governo que vive preso entre as críticas ao passado e à ineficiência no presente. Precisamos urgentemente virar estas tristes páginas de nosso país e rumar para o futuro.

Da mesma forma que Tancredo Neves era o melhor nome para unir o Brasil pela democracia e Fernando Henrique Cardoso era o melhor nome para unir o Brasil pela estabilidade macroeconômica, Eduardo Leite é, atualmente, o melhor nome para levar o Brasil para o século XXI, com responsabilidade, justiça, diversidade e, acima de tudo, solidariedade com aqueles que precisam.

*Floriano Pesaro, sociólogo. Ex-deputado federal pelo PSDB de São Paulo