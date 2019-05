Eduardo Cunha voa para Bangu 8

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (MDB) deixou na manhã desta sexta, 31, por volta das 8h, o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, para embarcar em direção à Penitenciária Pedrolino Werling de Oliveira, a Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O emedebista cumpre pena de 14 anos e 6 meses imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no âmbito da Operação Lava Jato. Ele está preso desde outubro de 2016.

A transferência foi autorizada pela Justiça Estadual do Paraná a pedido do advogado Rafael Guedes. A defesa sustenta que Cunha tem o direito de ficar mais próximo da família.

Eduardo Cunha foi sentenciado, em novembro de 2017, pelo TRF-4, por suposta propina de US$ 1,5 milhão envolvendo a compra de um campo petrolífero em Benin, na África, pela Petrobrás, em 2011. As acusações envolveram crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Cunha tem uma outra condenação em primeira instância, pela Justiça Federal de Brasília, a 24 anos e dez meses de prisão. Ele foi considerado culpado por desvios de recursos do Fundo de Investimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FI-FGTS). Na época, a defesa do ex-deputado afirmou que a sentença foi baseada em informações obtidas em delações premiadas sem provas.

COM A PALAVRA, A DEFESA

Nota à imprensa – Justiça aceita pedido de transferência do ex-deputado Eduardo Cunha

“A defesa do ex deputado Eduardo Cunha esclarece que na data de hoje, 29 de maio de 2019, a 2ª Vara de Execuções Penais de Curitiba deferiu pedido formulado para que o ex-deputado seja transferido ao Estado do Ro de Janeiro.

É importante destacar que a Lei de Execuções confere o direito de que a pessoa, se custodiada pelo estado, tem o direito a ficar em local próximo ao seu meio social e familiar.

Neste sentido, a decisão é justa e adequada ao preceitos legais e constitucionais.

Rafael Guedes de Castro

Caio Antonietto

Advogados