É tempo de reacender a chama de Stonewall

No mês de junho comemora-se o mês do Orgulho LGBT+. A data foi firmada em 28 de junho em memória às manifestações que se seguiram à Revolta de Stonewall em 1969. O evento marca o começo da institucionalização política do movimento LGBT+, o início do reconhecimento da importância da luta e da união entre as pessoas da nossa comunidade.

Neste ano, mais uma eleição geral será realizada no Brasil. O processo elegerá os legisladores e gestores estaduais e federais que assumirão o comando do Brasil pelos próximos quatro anos. Depois de um período de grandes retrocessos, reacende no país a chama da esperança, a vontade pela mudança e pela contenção dos danos provocados na sociedade.

É hora de repensarmos o futuro, colocando em prática no presente uma política que mire a justiça social, o respeito ao meio ambiente e a promoção da dignidade humana. Para a comunidade LGBT+, esse é um momento especial, porque nos convida a olhar para as nossas demandas e a repensar as escolhas que já fizemos no passado.

Muitas figuras do meio político se aproximam da comunidade LGBT+ neste período, estampam nossas bandeiras e fazem diversos acenos a nossa população. Por isso, relembrar Stonewall não pode ser mera efeméride, demarcação fria e passageira de uma data histórica. Neste ano, não basta comemorar o nosso movimento, temos que revivê-lo.

Agora é a hora de pesquisar e dar o nosso voto para pessoas que estejam realmente alinhadas à nossa causa. Desde 2014, a organização #VoteLGBT faz o mapeamento das candidaturas de LGBTs. Consultar iniciativas como essa é fundamental. Em 2018, foram 157 pessoas concorrendo aos cargos do Legislativo. Dessas, apenas 11 foram eleitas.

Não podemos encarar as nossas pautas como secundárias, daquelas que podem ser negociadas para que não haja melindre com setores conservadores da política nacional. Defender a comunidade LGBT+ não se trata de identitarismo, superficial e sem objetivo. A nossa luta é política e diz respeito a todas as pessoas da sociedade. Garantir o nosso direito à família, à cidadania, ao emprego e à vida digna é construir uma sociedade mais justa, igualitária e empática.

Ao contrário do que dizem os ataques dirigidos a nós, a comunidade LGBT+ — e nenhum outro grupo minorizado — fomenta o discurso do “nós contra eles”. A nossa luta é pela existência, pela sororidade, pela união da população e pelo afeto.

Batalhamos para que as famílias sejam libertadas das amarras do falso moralismo e do preconceito para que elas sejam o seio de acolhimento de qualquer ser humano. Ainda hoje, mesmo com os avanços de nossa luta, muitas LGBTs sofrem desde muito cedo dentro de suas próprias casas. A orientação sexual e/ou a identidade de gênero permanecem sendo uns dos motivos para que muitas de nós sejam expulsas de seus lares, afastadas de seus pais e de todo amor e carinho a que teriam direito.

Na vida adulta, o direito à família permanece cerceado. O casamento entre LGBTs não é assegurado pela Constituição, ficamos reféns da interpretação de magistrados para a consumação de uma união estável — que nos dá algumas salvaguardas, mas não é considerado matrimônio. O processo de adoção de crianças segue a mesma dinâmica, o que também contribui para a limitação das famílias formadas por casais LGBTs.

Às pessoas transsexuais, travestis e não binárias é negado inclusive o direito de existir. A retificação de documentos também não é assegurada por força de lei, fato que expõe diversas pessoas a anos de vulnerabilidades sociais. Sem documentos até o emprego se torna inviável.

É tempo de revivermos nossas figuras de resistência como Marsha P. Jonhson, Sylvia Riveira, Cintura Fina, João Neri, Darcy Penteado e tantas outras. É tempo de lutarmos pela nossa existência, por uma sociedade pautada no afeto, na empatia e na solidariedade. É tempo de esperança!

*Sara Azevedo é lésbica, formada em Educação Física pela Universidade do Estado do Pará (Uepa) e professora da rede estadual de Educação de Minas Gerais