É só uma gotinha…

​Há duas décadas quando, após finalizar minha residência médica, ingressei como membro do serviço de ortopedia do INTO, instituição do Ministério da Saúde referência na atenção especializada da área, minha alegria não poderia ser maior, afinal fui designado direto para o serviço de trauma, que a época era considerado um verdadeiro “dream team” dentro da traumatologia ortopédica. E, de quebra, não paguei o tradicional “pedágio”no plantão, entrando direto para a rotina.

​Dentro de uma instituição transgeracional de saúde é habitual que “herdemos”, no ambulatório, pacientes que “pertenceram” a outros colegas que no passado ocuparam aquela cadeira. Comigo não foi diferente e, além dos pacientes que eu mesmo atendia pela 1ª vez e os operava, também seguia acompanhando pacientes operados por outros cirurgiões que não mais integravam o corpo clínico do hospital ou haviam migrado da função assistencial para a gerencial.​

​Passado quase 20 anos, em meio a centenas de pacientes que por lá tive a oportunidade de tratar, alguns seguem na minha memória de modo especial: o 1º paciente atendido, o 1º operado, o 1º que me presenteou, a 1ª infecção cirúrgica, a 1ª perda. Dentro deste grupo, recordo-me de um certo Cleiton (não sei com I ou Y). Seu prontuário era antiquíssimo, com incríveis 4 volumes de registros e sua 1ª consulta datava de 1978, quando eu tinha apenas 1 ano de vida, e o médico que carimbava a 1ª evolução era o Dr. Jorge Wencke, colega já aposentado cujo filho de mesmo nome havia sido meu contemporâneo de tempos de residência.

​O seu Cleiton gabava-se de ter feito até o presente momento 27 cirurgias lá no INTO e, religiosamente, todo ano voltava para uma revisão. Quando criança, ele que já estava lá pela 6ª a 7ª década de vida, havia contraído “paralisia infantil”e, em virtude disso, foi operado diversas vezes para mitigar as sequelas desta doença. Chamava a atenção especial sua atrofia importante no membro inferior direito, notadamente um canal femoral que mais se assemelhava a um osso de antebraço de um adulto.

​Consultei o seu Cleiton por alguns anos de modo regular e, na última vez que nos vimos, sua artrose da articulação do joelho estava em nível crítico e pouco responsiva aos tratamentos não cirúrgicos.

Mas em que pese todo o avanço da ortopedia, inclusive em relação às próteses de joelho, o seu Cleiton não era elegível para a realização da 28ª cirurgia. Infelizmente, em face de sua completa atrofia do músculo do quadríceps, o tratamento cirúrgico para o alívio da dor estava fora do alcance da medicina moderna.

​Poliomielite significa inflamação da porção cinza da medula. Dito de outro modo, a parte responsável pelo preciso controle muscular na nossa coluna é afetada, usualmente na infância, por um vírus selvagem que pode levar a paralisia permanente de certos grupos musculares, causando sequelas que, muitas vezes, com o passar dos anos, se tornam insanáveis. A poliomielite, portando, não tem cura e, suas sequelas como no caso do seu Cleiton, podem ser relevantes e de difícil manejo. Mas a pólio tem prevenção, por meio de vacina, que é administrada na infância, de modo a proteger o nosso organismo deste vírus agressivo que nos invade pela boca. Sua via de administração é oral, sonho de consumo de 11 em cada 10 crianças, poupando-as do pesadelo da agulha, de modo que, como regra, quando levadas pelos pais aos postos de saúde é uma verdadeira festa!

​Toda a minha geração de médicos e as que a sucederam não tiveram que lidar com as cirurgias corretivas para poliomielite e, muitos menos, tiveram a oportunidade de ver um quadro agudo da doença nas enfermarias durante o período da faculdade.

O Brasil, desde o final da década de 80, está livre da pólio. Na cidade de Sousa, na Paraíba, há 70 km de Catolé, cidade natal da minha avó, foi registrado o último caso no país. Desde então, o líquido salgado pingado na língua de nossas crianças tem evitado casos como o do seu Cleiton.

​Nasci no fim da década de 70 e o vírus selvagem da pólio ainda sequelava nossa gente. Felizmente meus pais me vacinaram e me pouparam de hoje, quem sabe, ter alguma limitação física que inclusive inviabilizasse minha carreira como cirurgião do trauma. Durante toda a minha vida profissional não precisei aprender a diagnosticar a pólio e, muito menos, estudar as cirurgias para o tratamento desta banida doença.

​Há anos não vejo o seu Cleiton mas, recentemente, uma nova amiga que fiz, alta autoridade sanitária mundial e colega médica, me confidenciou seu enorme receio de volta da pólio ao Brasil. Eu, com certa empáfia, externei a ela a mesma preocupação, dizendo que como “especialista” eu sabia das consequências possíveis desta grave doença. Ela, que é clínica, gentilmente me respondeu que também sabia muito bem. Não como sanitarista, mas como paciente, pois até hoje sofria com dores oriundas de sequelas deixadas pela pólio, que ela tivera quando criança.

​Sei que ainda não nos esquecemos da pandemia e suas cicatrizes e, sei também, que uma velha-nova doença passou a ocupar os noticiários e as rodas de conversa, nos preocupando a todos. Mas numa hierarquia de prioridades, tendo em vista o estado atual e gravidade, por compromisso civilizacional, especialmente com as gerações futuras, nosso foco deve ser, sobretudo, para a pólio. E para isso, basta uma gotinha…

*Marcus Vinícius Dias, médico e secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde