É preciso respeitar a regra do jogo

A discussão sobre a finalidade do Direito é antiga, e muito já foi debatido na Filosofia sobre o tema. Fato é que o ordenamento jurídico possui várias finalidades, mas uma das mais importantes é a de atribuir ordem, ou seja, de organizar a vida em sociedade. Valendo-se de linguagem metafórica, numa democracia, estabelece as regras do jogo. Ganha especial relevância, nesse contexto, a Constituição que é a lei fundamental, a partir da qual as demais legislações devem derivar e com ela não podem colidir.

Promulgada em 1988, a Carta Magna previu uma série de direitos fundamentais para proteger o cidadão. Ao mesmo tempo, concebeu o desenho institucional do Estado a partir da criação de poderes independentes e harmônicos, cada um com as suas atribuições e competências. Há limites que precisam ser respeitados, não havendo soberanos.

O fato de termos uma Constituição relativamente nova não significa que nossos problemas estejam resolvidos. Afinal, as leis precisam ser interpretadas e cumpridas. E a que está em vigor não serve de marco zero para o Brasil, porque o país já existia e continuou existindo. Tivemos, na verdade, um novo marco jurídico.

Nesse cenário, havia uma alta expectativa de que, com o fim da ditadura, grande parte dos males estariam resolvidos, o que não se mostrou verdadeiro. O advento da democracia foi uma grande conquista da cidadania, mas não um fim em si mesmo. A consolidação das instituições não é tarefa fácil.

Prova disso é que, de tempos em tempos, as ondas de autoritarismo — que atentam contra o Estado Democrático — aumentam, atingindo níveis preocupantes. Tal fenômeno não é exclusividade brasileira, porque vem ocorrendo também em outros países da América Latina, como na Venezuela. E o mais curioso é que essas investidas, não raras vezes, são revestidas de boas intenções. A Lava Jato, por exemplo, tinha como objetivo eliminar a corrupção no setor público. Não se pode desconsiderar a relevância da operação, mas a indevida politização de seus atores principais, bem como os métodos utilizados, comprometeu o legado. E a corrupção, convenhamos, não acabou.

Outro exemplo é a obsessão do presidente da República com o sistema eleitoral. Na busca por “transparência” e “controle”, coloca em xeque toda uma estrutura que tem funcionado bem. Acrescente-se à lista a recente busca e apreensão de equipamentos telefônicos de empresários apoiadores do atual governo. Ao que tudo indica, foi determinada por um ministro do Supremo Tribunal Federal, pois os tais empreendedores teriam, numa conversa privada, atentado contra o Estado Democrático de Direito. Em outras palavras, para se evitar um atentado à Constituição, realizou-se outro. E mais: toda vez que o direito penal foi capturado pela política criminal, tivemos problemas. E, dessa vez, não será diferente.

O que temos de comum nos três exemplos acima é que, perseguindo os “melhores fins”, agentes públicos, representativos da mais alta cúpula dos Poderes da República, atentaram contra a Constituição. E isso é perigoso. A democracia exige tolerância, harmonia e respeito entre os Poderes. Demanda também o absoluto respeito às regras do jogo, independentemente de quem seja o jogador. O Estado de Direito verdadeiramente democrático é uma construção diária, sem data para acabar. E sua manutenção não é prerrogativa exclusiva das instituições de Estado, mas, sim, da sociedade civil.

*Guilherme Bier Barcelos, advogado e sócio-diretor do RMMG Advogados