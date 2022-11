É preciso relembrar o plano que reduziu em 70% o índice de homicídios praticados na cidade de São Paulo nos anos 2000

Ao apontar o baixo índice de esclarecimentos dos casos de homicídio a nível nacional, bem como uma queda relevante no Estado de São Paulo, a recente pesquisa do Instituto Sou da Paz voltou a colocar luz sobre o dever do Estado de proteção à vida por meio da efetividade do trabalho policial.

Não é possível falar sobre o assunto sem resgatar o trabalho desenvolvido no início dos anos 2000 pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com foco na Cidade de São Paulo, que foi um importante e bem-sucedido exemplo de atuação direcionada não apenas ao incremento do índice de esclarecimentos, mas principalmente à redução de números absolutos. Uma política pública direcionada à redução da prática de delitos desta natureza é uma política pública que salva vidas.

Falando em números, em 2000, São Paulo registrou 5.327 casos de homicídios, índice similar à países em situação de conflito civil. Para enfrentar este cenário, a estratégia do Plano de Combate aos Homicídios Dolosos no Município de São Paulo, elaborado pelo DHPP, se baseou em três pilares: a integração entre os segmentos policiais e destes com a sociedade, a atenuação da sensação de impunidade e o aperfeiçoamento da investigação policial.

Como resultado, no ano de 2007, a cidade de São Paulo registrou 1.538 casos de homicídios, ou seja, índice 71% menor em 7 anos de implementação da estratégia. Se comparado com o ano 2000, naquele ano, 3.538 vidas deixaram de ser vítimas de homicídios na capital paulista.

O número de prisões efetivadas pelo DHPP subiu vertiginosamente nos primeiros anos de implementação da estratégia, começando a diminuir conforme os números absolutos também baixavam. Para que se tenha uma ideia, apenas 165 indivíduos haviam sido encarcerados em 2000, antes do início da implementação do Plano. Esse número sobe para 368 presos já em 2001, no primeiro ano de implementação e atinge 583 prisões em 2002. Foi em 2003 que se verificou um aumento significativo deste índice, com um total de 1.234 prisões. Em 2004, foram mais 1.437 encarceramentos, em 2005 foram 1.141 indivíduos presos. Encarcerou-se 861 pessoas em 2006 e outras 639 em 2007.

A integração entre os segmentos policiais e com a sociedade foi considerada elemento fundamental para o sucesso do Plano. Com a criação de equipes de base territorial, foi possível a integração dos policiais civis do DHPP com aqueles atuantes nos distritos de área, bem como destes com a Polícia Militar de cada região, criando um ambiente de atuação conjunta que possibilitou não apenas o fluxo de informações relevantes, mas também o planejamento e execução de ações preventivas.

Por sua vez, a aproximação da Polícia com as comunidades de bairros, paróquias, igrejas, templos, escolas, clubes e demais entidades representativas possibilitou a difusão do trabalho e a criação de uma relação de confiança que possibilitou a abertura de canais permanentes de comunicação para que os órgãos de investigação fossem alimentados com informações de base.

A divisão da capital por regiões também foi apontada como elemento essencial para o sucesso do Plano, pois possibilitou sua adaptação às especificidades e necessidades locais. Neste contexto, o trabalho realizado na região do Jardim Ângela é um exemplo que merece destaque. Com o início da operacionalização do Plano, o bairro que em 1996 havia sido considerado o mais violento do mundo pela ONU não foi exceção e também experimentou redução nos índices de homicídios dolosos. Assim, enquanto em 2000 a região registrou 223 casos, em 2001 ocorreram 203. Já em 2002 foram 176 crimes, em 2003 somaram 159 ocorrências e no ano de 2004 outros 132 homicídios dolosos foram consumados. O êxito da redução, quando comparado aos 223 casos ocorridos em 2000, supera 80%, sendo o sucesso merecedor da Menção Honrosa da Terceira Edição do Prêmio Polícia Cidadã, promovida em 2006 pelo Instituto Sou da Paz.

Como vemos, o sucesso experimentado pelo Plano desenvolvido e executado pelo DHPP no início dos anos 2000 é exemplo de política pública destinada à redução de números absolutos de criminalidade, estratégia que vai além do, também necessário, aumento do índice de esclarecimentos.

*Armando de Oliveira Costa Filho, delegado de Polícia Classe Especial, um dos autores do Plano de Combate aos Homicídios Dolosos no Município de São Paulo. Foi o delegado responsável pela sua implementação enquanto titular da Divisão de Homicídios do DHPP

*Armando de Oliveira Costa Neto, advogado criminalista sócio do Borlido e Costa Neto advogados, mestre em direito penal pela Universidade de Barcelona e Universidade Pompeu Fabra e pós-graduado em compliance penal pela Universidade de Barcelona