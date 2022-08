É preciso chamar a sociedade e os atletas para o debate sobre homofobia e o preconceito no futebol

Durante anos, assistimos torcidas inteiras ecoando cantos que faziam piada com a sexualidade de jogadores, árbitros ou objetificavam mulheres.

Enquanto isso, a maioria dos atletas fingiam não se importar com tal atitude e seguiam fazendo de suas redes sociais um diário infantil ou até mesmo um espaço para ostentar seus bens materiais.

Chamo a atenção para o importante trabalho que o Dr. Mauricio Neves Fonseca, vice-presidente administrativo da Suprema Corte do Futebol Brasileiro – Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), vem prestando à sociedade.

Durante o seu mandato, decisões históricas têm sido proferidas no combate à homofobia, racismo e qualquer tipo de preconceito em todas as instâncias do futebol.

Maurício Neves Fonseca, deferiu o pedido de intervenção do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT por causa de cânticos homofóbicos entoados na partida entre Cruzeiro e Grêmio, realizada no dia 8 de maio deste ano. Determinou que as duas equipes, quando mandantes de partidas pelo Campeonato Brasileiro, deverão exibir campanhas de conscientização contra o preconceito e a intolerância. E tem prosseguido com o sua atuação no STJD com o intuito de humanizar as relações nos campos de futebol e além desses espaços.

A decisão é de extrema importância pelo caráter educativo e revela que existe uma luz no fim do túnel.

É preciso mobilizar a sociedade e as mídias – que transmitem os jogos – para que possamos superar a barreira das multas.

Estas, são cifras irrisórias que nada interferem no caixa de clubes milionários e não mudam comportamentos.

Ainda no âmbito do futebol , vale ressaltar a importância da “voz ativa” de Walter Casagrande Júnior. O ex-atleta e comentarista esportivo, também tem sido um dos atores sociais na luta contra qualquer tipo de preconceito e que conduz as suas opiniões com a mesma maestria que encantava as torcidas com a bola nos pés.

A luta contra a discriminação no futebol e em qualquer esfera da sociedade é um dever de todos os cidadãos, pois envolve uma causa coletiva, de interesse público e não particular.

*Patricia Alves é repórter e apresentadora da TV Cultura e colunista da revista Mensch. Diretora da Patwork Comunicação, faz parte do Comitê de Comunicação da LoveTogether Brasil, Aliança Solidária e Mulher Reviva. Jornalista graduada pela FMU de São Paulo e pós-graduada em Comunicação Coorporativa pela Fundação Casper Líbero.