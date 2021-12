É possível baixar a letalidade policial

O Estado de São Paulo registrou uma queda nas mortes por intervenção policial, entre 2019 e 2020, apesar do aumento no país, sendo a oitava unidade da federação que mais reduziu essa causa de morte, conforme dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O ano de 2020 registrou uma diminuição de 6,11% nas mortes, de 867 para 814. Se considerarmos o período de janeiro a outubro de 2021, em relação ao mesmo período do ano passado a queda foi ainda maior, de 30,98%, uma redução de 723 para 499 mortes, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Os resultados de São Paulo são significativos, mas trazem esperança de quedas ainda maiores. A redução da letalidade policial é uma decisão político-institucional: cai quando governos e comandos das corporações policiais são comprometidos com a redução; aumenta quando aderem a discursos violentos e estimulam a polícia a usar a força letal.

Lembre-se que no último período as políticas públicas nacionais com relação à segurança têm se focado em ações e propostas que tencionam ainda mais a sociedade, como armamento indiscriminado da população, o relaxamento do controle de armas e a ampliação da ação policial sem o controle social.

Essa situação é exemplificada pela campanha permanente do presidente da República para ampliar o “excludente de ilicitude”, promover leis e decretos que flexibilizem o porte e o uso de armas de fogo, aumentem o número de munições que podem ser adquiridas pela população e dificultem a sua rastreabilidade, como os decretos federais de números 9.845/19, 9.847/19 e 10.030/19.

A utilização de câmeras acopladas ao uniforme de policiais visando reduzir a letalidade das ações são um bom exemplo de decisão política pública que impacta os resultados da ação policial. Associada a outras ações, como por exemplo, uma ação mais enérgica dos comandos aos casos que resultam em morte e a implantação de armas de incapacitação neuromuscular, a câmera obriga o cumprimento de fato dos POP – Procedimentos Operacionais Padrão da Polícia Militar.

Os resultados preliminares da implantação da tecnologia das câmeras corporais em 18 batalhões da Polícia Militar do Estado de São Paulo mostram sinais animadores; o índice de mortes decorrentes de intervenção policial caiu em junho deste ano ao menor patamar desde maio de 2013.

Estudo realizado em 2018 pelas universidades de Warwick, Queen Mary e London School of Economics, do Reino Unido, e pela PUC do Rio de Janeiro, junto à Policia Militar de Santa Catarina, mostrou que o uso de câmeras de filmagens nas fardas policiais resultou em uma queda de 61,2% no uso da força pelos agentes de segurança, incluindo uso de força física, armas letais e não letais, algemas e realização de prisões em ocorrências com a presença de civis, conforme reportagens publicadas no início de outubro.

A ideia de que o policial está sendo filmado, tende a fazer com que ele tenha mais cautela no uso da força. Ao mesmo tempo tende a inibir a reação das pessoas em conflito com a lei, o que poderia não ocorrer sem a presença do equipamento.

A câmera corporal também qualifica o conjunto probatório de provas; dá transparência e aumenta a confiança da população na Polícia, na medida em que possibilita a investigação de casos de abuso e a captação de provas. Também contribui para reflexões internas sobre controle da polícia, medidas disciplinares e as relações entre a polícia e a comunidade.

Por outro lado, é preciso consolidar diretrizes públicas que tratem do uso das câmeras: momento em que devem ser acionadas; controles para evitar manipulação das imagens captadas; como as imagens devem ser armazenadas; a quem as imagens podem ser disponibilizadas; qual o acesso que os órgãos de controle, como o Ministério Público e a Ouvidoria da Polícia, terão das imagens; como será o uso para as operações da Polícia Civil etc.

O uso de câmeras corporais em todo o mundo ainda é relativamente novo, tendo começado a ser introduzido há uma década. Considerando as experiências internacionais, a maior contribuição é a proteção do policial, inclusive contra denúncias falsas e casos que os policiais sejam vítimas.

Ainda não há evidências científicas em outros países que mostrem que a câmera é efetiva a tal ponto de reduzir a letalidade da polícia de forma significativa, pois mesmo com o uso de câmeras casos de violência policial podem ocorrer porque há fatores institucionais e culturais importantes que impactam e/ou reduzem o uso da força pela polícia.

As câmeras não podem ser consideradas a solução única para redução do uso da força, mas são um instrumento importante para garantir efetividade de uma política pública de segurança que respeite os direitos humanos.

*Elizeu Soares Lopes é ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo