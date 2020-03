‘É mais uma semana, isso já sai de moda’, diz prefeito Zé Biruta de Ferraz sobre coronavírus Em entrevista à TV Cenário, da Região do Alto Tietê, prefeito José Carlos Fernandes Chacon (Solidariedade) afirmou que Brasil é o País 'que mais tem cruzamento de sangue e é a raça mais forte'. "Isso é em tudo. Isso é em ser humano, com animal, com todo mundo, quando você faz um cruzamento, você fica mais fértil, fica mais forte"